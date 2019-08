Pd | dopo nostra denuncia cantiere ultimi piani Lattanzio sequestrato

Fonte : romadailynews

(Di martedì 13 agosto 2019) Roma – “Abbiamo dato voce ai cittadini disperati di via Andronico alla Balduina che si erano visti avviare sotto i loro occhi i lavori per la sopraelevazione ulteriore delle palazzine in costruzione contigue alla strada crollata senza che nessuno intervenisse. Oggi abbiamo ricevuto tutti i documenti a riguardo eaver osservato il blocco dei lavori la scorsa settimana ora abbiamo notizia ufficiale che non solo tutte le autorizzazioni per il nuovo piano sono state annullate ma che glidelle palazzine in costruzione sono stati sequestrati.” Cosi’ in una nota Giulio Pelonzi, il consigliere Marco Palumbo e Julian Colabello, rispettivamente capogruppo capitolino del PD, Presidente della Commissione Trasparenza del di Roma capitale e Presidente della Commissione Trasparenza del Municipio Roma 14. “Questa incredibile storia continua a suscitare ...

