L' ambiguo Salvini Tagliare i parlamentari per allontanare M5S e Pd | ma sfiduciare Conte

(Di martedì 13 agosto 2019) È la mossa del cavallo, forse ambigua, forse solo tattica, per uscire dall’angolo e rimandare la palla dall’altra parte del campo. Almeno per un paio di ore. Proporre ai 5 stelle di approvare il taglio del numero deie subito dopo andare al voto. Una mano tesa, in apparenza, presto interpretata dai 5 stelle come una trappola. Perchénon intende ritirare la mozione di sfiducia a Giuseppe. Lo scopo è frenare quell’asse M5S/Pd che lo preoccupa perché rimanderebbe alle calende greche le elezioni.Ai suoi, ieri, all’Hotel Palatino, li aveva preavvertiti: “Tenetevi pronti perché potrebbe esserci una sorpresa”. Alle sei in punto di un pomeriggio ferragostano, con il termometro che nella Capitale sfiora i 40 gradi, Matteosi presenta a Palazzo Madama. La prima sorpresa ...

