Incendi in Grecia | fiamme sull’isola di Eubea | evacuato un monastero

Incendi in Grecia : domato vasto rogo nella zona orientale di Atene : Un vasto Incendio è divampato nella notte nella zona orientale di Atene: i danni sono ingenti ma è stato domato poco dopo l’alba, secondo quanto riportato dal Times. Le fiamme sono divampate sul Monte Imetto a 1.026 metri di altezza. Oltre 140 vigili del fuoco con 46 veicoli e 8 elicotteri hanno partecipato alle operazioni di spegnimento che hanno anche richiesto l’evacuazione di parte della zona. Le autorità hanno lanciato ...

Caldo e vento in Grecia : decine di Incendi - evacuati paesini e campeggi : decine di incendi stanno divampando in Grecia, a causa delle alte temperature e di forti venti: in alcuni casi i roghi hanno costretto ad evacuare paesini e campeggi. Al momento non si registrano feriti. Le fiamme vengono contrastate con l’uso degli aerei ed elicotteri antincendio, sul posto anche centinaia di vigili del fuoco e volontari. L'articolo Caldo e vento in Grecia: decine di incendi, evacuati paesini e campeggi sembra essere il ...

Incendi in Grecia : fiamme a Elafonisos - massimo livello di allarme nel Paese : Massima allerta Incendi in tutta la Grecia a causa di elevate temperature, fino a +40°C, forti venti e siccità. Le fiamme sono scoppiate sull’isola di Elafonisos, nel sud. Un hotel e un camping sono stati evacuati per precauzione. Non ci sono state vittime, rende noto l’agenzia Amna. Anche a Maratona, a 42 chilometri da Atene, sono scoppiati degli Incendi. La protezione civile ha elevato il rischio Incendi a 5, che è il massimo ...