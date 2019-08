Icardi aspetterà la Juventus un’altra settimana | poi prenderà in considerazione Napoli e

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 13 agosto 2019) Maurolasolo un’altra, poiinle offerte die Roma Mauronon rientra più nei progetti dell’Inter: l’argentino è un epurato di Antonio Conte che non cambierà idea su questo aspetto e attende che si sblocchi una volta per tutta la trattativa per la cessione che, nelle idee nerazzurre, dovrebbe portare tra i 75 e gli 80 milioni nelle casse. La, squadra in cima alla lista dei desideri di, al momento non può avanzare questa offerta trovandosi nella situazione di dover vendere prima 5-6 giocatori in esubero. Secondo ‘Il Corriere della Sera’,ha dato unadi tempo ai bianconeri: dopo questa deadline inizierà a valutare le offerte avanzate dae Roma. I partenopei hanno messo sul tavolo 60 milioni e, come riportato qualche giorno fa dal Corriere ...

