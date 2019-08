Simone Biles nella storia | doppio salto mortale mai realizzato

VIDEO Simone Biles vince i Campionati Nazionali - gli esercizi del sesto triongo : sfiora il muro dei 60 punti - pazzesco corpo libero : Simone Biles ha vinto il concorso generale ai Campionati Statunitensi 2019, la fuoriclasse di Columbus ha conquistato il titolo nazionale per la sesta volta in carriera eguagliando uno storico record che durava da quasi 70 anni. La Campionessa Olimpica e del Mondo si è imposta con un complessivo 118.500, la somma dei due giorni di gara: 58.650 nell’all-around di venerdì notte, 59.850 nella prova di ieri. Per quanto riguarda ...

VIDEO Simone Biles da sballo - doppio raccolto con triplo avvitamento : il corpo libero da 15.100 - 6.7 il D Score! : Simone Biles non conosce limiti e nella notte ha eseguito alla perfezione il suo nuovo elemento al corpo libero: l’impossibile doppio raccolto con triplo avvitamento, prima donna capace di spingersi a tanto rivoluzionando ancora una volta la ginnastica artistica. La statunitense ha riscattato così l’errore di venerdì quando appoggiò le mani a terra al termine dell’elemento, lo ha presentato alla perfezione e il suo esercizio è ...

Ginnastica artistica - Campionati Statunitensi 2019 : Simone Biles frantuma record - sesto titolo con difficoltà inumane. Sfiorato il muro dei 60 punti : Simone Biles ha vinto il concorso generale individuale ai Campionati Statunitensi 2019 di Ginnastica artistica, la fuoriclasse di Columbus ha così conquistato il sesto titolo nazionale sul giro completo e ha eguagliato lo storico record assoluto di Chara Schroth Lomady che primeggiò in sei occasioni tra il 1945 e il 1952. La Campionessa Olimpica e del Mondo si è imposta a Kansas City con un complessivo 118.500, la somma dei due giorni di gara: ...

Il doppio salto mortale all'indietro con avvitamento non porterà il nome di Simone Biles (per adesso) : La ginnasta statunitense Simone Biles ha svolto un esercizio considerato impossibile. È stata la prima donna a riuscire in un doppio salto mortale all’indietro con avvitamento in uscita sulla trave. A soli 22 anni, la giovane campionessa ha già in bacheca quattro ori olimpici, ottenuti nel corso delle Olimpiadi di Rio De Janeiro del 2016, quando aveva 19 anni. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da ...

Simone Biles nella storia : è la prima ginnasta ad eseguire un doppio salto mortale all’indietro con avvitamento [VIDEO] : Simone Biles firma un record pazzesco: la ginnasta americana è la prima della storia ad eseguire un doppio salto mortale all’indietro con avvitamento Nel caso in cui ci fosse ancora bisogno di una qualsivoglia motivazione, Simone Biles ha sottolineato ancora una volta perchè sia una delle ginnaste più importanti della storia della disciplina. Nei campionati nazionali statunitensi di ginnastica artistica, in corso Kansas City, in ...

Ginnastica - il doppio salto mortale di Simone Biles lascia senza fiato : la campionessa entra nella storia : Durante i Campionati di Ginnastica degli Stati Uniti, nel Missouri, la campionessa Simone Biles ha lasciato ancora una volta senza parole. È stata la prima donna a riuscire in un doppio salto mortale all’indietro con avvitamento sulla trave. L’atleta 22enne è stata 14 volte campionessa del mondo e ha vinto per cinque volte la medaglia olimpica video USA Gymnastics L'articolo Ginnastica, il doppio salto mortale di Simone Biles ...

VIDEO Simone Biles - mitologico Tsukahara avvitato in uscita dalla trave : esercizio da urlo in gara - prima nella storia : Simone Biles ha compiuto un altro passo nella storia della ginnastica artistica, la Campionessa Olimpica e del Mondo nel concorso generale si è letteralmente scatenata nel day-1 dei Campionati Statunitensi inscenando uno show di rara bellezza sulla trave. La fuoriclasse di Columbus ha infatti portato in gara il fantasmagorico Tsukahara avvitato in uscita, un elemento mai eseguito da nessuna atleta in passato e che davvero rasenta i limiti ...

Ginnastica - Campionati Statunitensi 2019 : Simone Biles stratosferica - sfiora i 59 punti con 2 nuove difficoltà da brividi. Lee e Carey inseguono : Simone Biles ha dominato la prima giornata dei Campionati Statunitensi 2019 di Ginnastica artistica che si disputano a Kansas City, la fuoriclasse di Columbus ha concluso il concorso generale con 58.650 punti e ha così messo le basi sulla conquista del sesto titolo nazionale in carriera (ricordiamo che negli States si disputano due all-around e la somma dei risultati darà la classifica definitiva, la seconda prova è in programma domenica notte). ...

Ginnastica artistica - weekend di fuoco con i Campionati Statunitensi. Simone Biles contro tutte - gli USA verso i Mondiali : Nella notte italiana andrà in scena la prima giornata dei Campionati Statunitensi di Ginnastica artistica, allo Sprint Center di Kansas City (Missouri, USA) incomincerà il lungo weekend che assegnerà i titoli: come da tradizione si disputeranno due concorsi generali individuali, la somma dei punteggi ottenuti nei due giorni di gara sarà decisiva ai fini della classifica generale. Sarà un fine settimana importante per gli USA che, a due mesi dai ...

Simone Biles : «Ancora non mi fido di chi non ci ha protette dagli abusi» : Simone Biles Simone Biles Simone Biles Simone Biles Simone Biles Simone Biles Simone Biles Simone Biles Simone Biles Simone Biles Simone Biles Ha le lacrime agli occhi Simone Biles quando le domandano di un tweet che ha scritto. Il tema è quello che tiene banco da due anni ormai nel mondo della ginnastica americana e non ha niente di sportivo: gli abusi ai danni delle atlete da parte del medico Larry Nassar e il mancato controllo da parte della ...

Simone Biles come Cristiano Ronaldo e Messi - la GOAT della ginnastica artistica : indossa un body con la “capretta” : L’acronimo G.O.A.T. è molto usato in ambito sportivo, significa “The Greatest of All Times” cioè il “più grande di tutti i tempi” in una determinata disciplina. Fa spesso sorridere perché “GOAT”, in inglese, significa capra. Cristiano Ronaldo e Leo Messi sono ritenuti i due calciatori più forti dell’era post-Maradona e si sfidano a suon di gol da più di un decennio, si stimano reciprocamente ma in ...

VIDEO Simone Biles oltre l’umano : Tsukahara avvitato alla trave - triplo doppio al corpo libero! Elementi impossibili - prima nella storia : Simone Biles si è letteralmente scatenata nella prova podio dei Campionati Statunitensi 2019 di ginnastica artistica che andranno in scena nel weekend. La Campionessa Olimpica e del Mondo nel concorso generale ha eseguito due Elementi impossibili mai visti prima di oggi, la fuoriclasse di Columbus si è letteralmente superata e ha fatto capire ancora una volta di essere le Reginetta indiscussa della Polvere di Magnesio. Tsukahara avvitato in ...