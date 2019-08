Piazza Armerina | uccide il padre a coltellate | l’omicidio tra i clienti di una macelleria

Fonte : fanpage

(Di lunedì 12 agosto 2019) Omicidio in unadi(Enna). Carlo Lo Monaco, 30 anni, ha accoltellato a morte ilArmando di 53 anni. Dalle prime indiscrezioni trapelate sembra che il giovane soffra di disturbi psichici. Gli investigatori stanno ascoltando i testimoni presenti nellaal momento del delitto.

Agenzia_Ansa : Uccide il padre a coltellate in una macelleria. A Piazza Armerina, in provincia di #Enna #ANSA - ennatv : Piazza Armerina: uccide il padre a coltellate, la vittima è un 53enne - quotidianodirg : Piazza Armerina, 30enne uccide il padre in una macelleria -