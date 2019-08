Coldiretti lancia l’allarme sul clima Bene | ma ricordiamoci il monito Onu sulla carne

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2019) L’ultimo comunicato è arrivato ieri: l’estate del 2019, secondo, è tra le più calde mai registrate dal 1800. Da tempo l’associazione che rappresenta il settore agricolo italiano (zootecnia inclusa)giusti allarmi sulle conseguenze del cambiamentotico nel nostro paese e in particolare sull’agricoltura. Dagli eventi estremi alla siccità, dai nuovi parassiti alla progressiva tropicalizzazione dell’Italia. Non solo.proprio in luglio ha fatto una stima dei danni causati dal cambiamentotico negli ultimi dieci anni. I suoi allarmi, però, sono rimasti abbastanza inascoltati, soprattutto dai mezzi di comunicazione, pur essendo invece un vero e sacrosanto grido di allarme. Resta purtroppo ancora la convinzione che ciò che arriva nel nostro piatto non sia frutto di una produzione che richiede un contesto ambientale di un certo tipo, insieme alla completa ...

