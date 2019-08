Cinque anni senza Robin Williams | l' eterno ' Peter Pan' di Hollywood

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 12 agosto 2019) Coniugava genio e fragilità. E' stato un uomo e un artista poliedrico, ma il successo mondiale e i più prestigiosi riconoscimenti non gli hanno evitato un'amarissima uscita di scena. Sono passatida quando si tolse la vita, attore, doppiatore e produttore, candidato per quattro volte al Premio Oscar, una delle quali, nel 1998, vincitore come migliore attore non protagonista per Will Hunting - Genio Ribelle. Era l'11 agosto del 2014. Ciò che lo spinse a porre fine alla sua vita, sarebbe stata una grave malattia degenerativa, la demenza da corpi di Lewy, che lo stava consumando e non gli avrebbe più permesso di vivere recitando come aveva sempre fatto. Non voleva che il pubblico, e i suoi cari, lo dovessero ricordare come irriconoscibile e straziato dal male. Un film documentario mette in luce aspetti inediti della sua vita....

