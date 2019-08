Caserta | picchiava la moglie malata di tumore Arrestato

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 12 agosto 2019) Stefano Damiano L'uomo è un pregiudicato di 38 anni che è statoper lesioni e stalking alla ex. Le violenze andavano avanti da oltre 10 anni Non aveva smesso di malmenarla nemmeno quando lei,di, si doveva sottoporre alle cure oncologiche; anzi, in un caso era addirittura arrivato a staccarle i drenaggi. Un incubo durato oltre 10 anni quello che è terminato oggi con l'arresto dell'uomo, un pregiudicato di 38 anni, da parte della squadra mobile di. Le violenze e le vessazioni nei confonti della donna erano iniziate subito dopo il matrimonio ed erano andate via via aumentando. L'ultimo episodio nel febbraio 2018 quando lei si stava sottoponendo alle cure mediche perchédi. Nonostante lei si trovasse in un stato debilitato l'uomo non aveva smesso di usare violenza nei confronti dellaa cui erano stati addirittura stati ...

