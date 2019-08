MotoGp – Abi e Kristyna | due ombrelline… Monster per Vinales e Valentino Rossi in Austria

Fabio Quartararo MotoGp - GP Austria 2019 : “La gomma morbida una scelta rischiosa ma corretta. Ho gestito al meglio le cose” : Il GP d’Austria 2019 della MotoGP ha regalato al francese Fabio Quartararo il terzo podio stagionale dopo Barcellona e Assen, riportando Yamaha sul podio qui dopo tre anni; una gara disputata totalmente in solitaria dal primo all’ultimo giro quella del centauro della Petronas che non ha potuto nulla contro l’indiavolata coppia davanti ma ha saputo resistere alla costante pressione delle due Factory che lo insidiavano da ...

Fabio Quartararo MotoGp - GP Austria 2019 : “Seconda posizione molto buona - per la gara abbiamo un buon passo” : Grandissima prestazione ed ennesima dimostrazione di forza sul giro secco da parte di Fabio Quartararo, secondo classificato nelle qualifiche del Gran Premio d’Austria 2019. Il debuttante francese ha tirato fuori il massimo dalla propria Yamaha del Team Petronas proprio nel momento decisivo del Q2, scalzando Andrea Dovizioso dalla piazza d’onore proprio all’ultimo tentativo e inserendosi alle spalle di un ingiocabile Marc ...

Jack Miller MotoGp - GP Repubblica Ceca 2019 : “Risultato fantastico - sono stato abile ad aspettare il momento giusto per passare” : Il britannico Jack Miller è riuscito a conquistare il secondo podio stagionale in occasione del GP della Repubblica Ceca 2019 di MotoGP. Il centauro della Ducati Pramac è stato autore di una corsa davvero intelligente, aspettando per l’intera durata del GP alle spalle dello spagnolo della Suzuki Alex Rins e poi superandolo nel finale; Il ventiquattrenne inglese non ha potuto nulla nei confronti di Marquez e Dovizioso ma è chiaramente ...

Fabio Quartararo MotoGp - GP Repubblica Ceca 2019 : “Finalmente sono al 100% con la spalla - non vedo l’ora di tornare a correre” : Fabio Quartararo è pronto a dare il via alla sua seconda parte della stagione nel Mondiale MotoGP 2019. Il giovane francese è stato, senza ombra di dubbio, la grande rivelazione di questo primo scorcio di campionato, andando a conquistare tre pole position e diversi podi. Una crescita verticale che ha lasciato tutti a bocca aperta, nonostante anche qualche problema fisico. Il classe 1999, infatti, si è dovuto operare alla spalla, ma il peggio ...

MotoGp : Marc Marquez ha ucciso il Motomondiale. Dal 2016 Mondiali senza storia - il dittatore iberico è inattaccabile : Obiettivo ancora una volta centrato da Marc Marquez, che si è aggiudicato il Gran Premio di Germania 2019 allungando così a quota 10 la striscia aperta di successi consecutivi al Sachsenring nel Motomondiale. Il dominio dell’iberico della Honda però non è circoscritto al circuito sinistrorso della Sassonia, infatti è in testa alla classifica generale del Mondiale dopo nove round con un vantaggio abissale di 58 punti sul primo degli ...

Fabio Quartararo MotoGp - GP Germania 2019 : “Sono molto contento di partire in prima fila - nessun dolore alla spalla” : E’ un Fabio Quartararo stoico quello di queste qualifiche del GP d Germania, nono round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato del Sachsenring il centauro francese della Yamaha Petronas ha messo in mostra ancora una volta le sue qualità, nonostante le proprie condizioni non fossero eccezionali. Il transalpino infatti, nel corso delle FP3, subendo una brusca sbacchettata dalla sua M1, si è procurato un infortunio all’altezza della ...

MotoGp – Infortunio per Fabio Quartararo nelle FP3 - qualifiche del Gp di Germania in dubbio : ecco cos’è accaduto : Infortunio per Fabio Quartararo al termine delle FP3 del Sachsenring: il pilota francese ha subito una sublussazione della spalla sinistra ed è in dubbio per le qualifiche Tanta sfortuna per Fabio Quartararo. Dopo aver risolto i problemi di sindrome compartimentale nelle scorse settimane, il giovane rookie francese sembra aver subito un Infortunio durante le FP3 del Gp di Germania. Dopo aver chiuso la terza sessione di prove libere del ...

MotoGp - GP Germania 2019 : Fabio Quartararo si è lussato una spalla - infortunio per il francese : Fabio Quartararo si è procurato una lussazione alla spalla durante le prove libere 3 del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP. Il francese si è reso protagonista di una sbacchettata al Sachsenring, la sua Yamaha ha perso la trazione al posteriore in uscita da una curva, il centauro ha cercato di contrastarlo ma ha subito un contraccolpo che gli ha procurato questo leggero infortunio. La rivelazione dell’anno, reduce dalla ...

Fabio Quartararo MotoGp - GP Germania 2019 : “Giornata positiva - ho un ottimo feeling con la mia Yamaha” : Sorride, dopo tanta arrabbiatura, Fabio Quartararo. Il francese del team Yamaha Petronas, infatti, ha chiuso al terzo posto il suo venerdì del Gran Premio di Germania 2019 della MotoGP, confermandosi ancora una volta come una grande realtà della classe regina. Il pilota soprannominato “El Diablo” ha voluto analizzare le sue due prime sessioni di prove libere, concluse con qualche tensione di troppo. “Mi sono arrabbiato perchè ...

MotoGp - Risultato FP1 GP Germania 2019 : Fabio Quartararo supera un impressionante Marquez - bene Rossi terzo : Prosegue il Magic moment di Fabio Quartararo. Il francese, infatti, centra il miglior tempo anche nel corso della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Germania 2019 di MotoGP e conferma di attraversare un periodo di grandissima fiducia ma, ancora una volta, è stato Marc Marquez ad impressionare sul circuito del Sachsenring. Lo spagnolo ha ribadito per l’ennesima volta come la pista della Sassonia sia veramente la sua seconda ...

Fabio Quartararo MotoGp - GP Germania 2019 : “Sachsenring non è il circuito migliore per me - ma possiamo fare bene anche qui” : Non vuole fermarsi più la nuova giovane promessa della MotoGP Fabio Quartararo, reduce da un periodo di forma strepitoso che proverà a prolungare fino alla Germania per poi andare in vacanza in modo da recuperare energie preziose per il finale di stagione. Il francese della Yamaha ha già collezionato tre pole position e due piazzamenti sul podio nella sua prima stagione della carriera nella classe regina, mettendo in mostra un grandissimo ...

MotoGp - Mondiale 2019 : Valentino Rossi e l’inevitabile trascorrere del tempo. Il “Dottore” dovrebbe smettere? : Valentino Rossi e l’inevitabile trascorrere del tempo. Il “Dottore” viene da tre “zero” consecutivi nel Mondiale 2019 di MotoGP e la vittoria di Assen (Olanda) del suo compagno di team Maverick Vinales, mentre lui finiva per le terre perdendo l’anteriore della sua M1, fa capire che non è un periodo molto positivo. Il nove volte iridato ha visto dunque prolungarsi il digiuno da vittorie. Sono passati infatti ...

VIDEO GP Olanda 2019 MotoGp : il sorpasso di Marc Marquez su Fabio Quartararo vale il secondo posto! : Uno dei sorpassi più belli della gara del GP d'Olanda di Assen della MotoGP è stato quello con cui lo spagnolo Marc Marquez ha soffiato il secondo posto al transalpino Fabio Quartararo, il quale, nonostante un braccio dolorante, è riuscito a salire comunque il gradino più basso del podio. IL sorpasso DI Marquez SU Quartararo NELLA MotoGP

VIDEO MotoGp - Fabio Quartararo GP Olanda 2019 : “Ringrazio tutti - il braccio mi fa male e ora devo riposare” : Terzo gradino del podio più che soddisfacente per Fabio Quartararo al termine del GP d’Olanda 2019 di MotoGP corso ad Assen; il transalpino è partito dalla pole position ma nulla ha potuto contro lo strapotere dimostrato da Maverick Viñales e dal sempre presente Marc Marquez durante la corsa, anche per via del recente intervento al braccio che su una pista fisicamente devastante come quella della Drenthe ha lasciato qualche strascico sulla ...