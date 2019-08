Fonte : blogo

(Di domenica 11 agosto 2019) Grande notizia per tutti gli amanti di: da lunedì 12 a domenica 25 agosto andrà in onda un canale interamentealla serie tv americana. Fox+1 (canale 117 di Sky) si trasformerà in FOXe vedrà protagonisti gli agenti speciali dell’Unità anticrimine più famosa di Washington, per rivivere tutti i casi che coinvolgono i reati più gravi e per ripercorrere tutte le vicende personali della squadra con a capo l’agente Gibbs (Mark Harmon, Amori in corsa, JAG – Avvocati in divisa, Quel pazzo venerdì). Un totale di 144 episodi che andranno in onda 24 ore su 24 dalla decima alla quindicesima stagione. Viene da chiedersi: ma per quale motivo non trasmetterli tutti?In tutte le stagioni la serie segue le vicende della più importante squadra di agenti speciali della sezione Naval Criminal Investigative Service, che indagano da Washington sui crimini più efferati in cui ...

tvblogit : Fox Crime +1 diventa un temporary channel dedicato a NCIS - SerieTvserie : Fox Crime +1 diventa un temporary channel dedicato a NCIS - salvatore585 : FOX CRIME 'Elementary' è un telefilm di merda che vogliono imporre per forza! -