Usa | Jeffrey Epstein si sarebbe tolto la vita in carcere | era accusato di abusi su minori

Usa - suicida in carcere Jeffrey Epstein : 15.47 Il finanziere americano Jeffrey Epstein si è suicidato nel carcere di Manhattan dove era detenuto. Era accusato di aver sfruttato sessualmente per anni decine di minorenni con un sistema elaborato, sistematico e predatorio. Le violenze sono avvenute tra il 2002 e il 2005:Epstein era stato già denunciato ma ne era uscito con un accordo controverso con il procuratore della Florida. Le nuove accuse riguardavano violenze accadute a New York. ...

Usa - si è suicidato in carcere il miliardario Jeffrey Epstein : era accUsato di traffico di minori e abusi sessuali : Si è suicidato in carcere Jeffrey Epstein, il finanziere americano travolto da uno scandalo sessuale e accusato di abusi, sfruttamento della prostituzione femminile e traffico di minori. A dare la notizia è la Nbc, che cita fonti di polizia. L'articolo Usa, si è suicidato in carcere il miliardario Jeffrey Epstein: era accusato di traffico di minori e abusi sessuali proviene da Il Fatto Quotidiano.

