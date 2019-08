Roma | resta disabile dopo incidente | insulti e minacce nel condominio ad un 36enne

CorSport : Che farà Icardi? La Roma pronta all’offerta. Il Napoli resta alla finestra : Giornata durissima quella di ieri per Mauro Icardi. All’Inter è arrivato Lukaku, che ha sottratto all’argentino la maglia numero 9 che indossava da 6 stagioni. E ora che farà Mauro? Secondo il Corriere dello Sport quasi sicuramente lascerà la Pinetina. Sul mercato gli sono arrivate offerte da Roma, Napoli e Juve. Il club giallorosso sembra pronto a mettere sul tavolo 30-40 milioni più il cartellino di Dzeko, ma dalla sua non ha la Champions. Il ...

Calciomercato 6 agosto martedì : Juve - Dybala al PSG! Roma - Dzeko può restare. Inter - nuovo assalto a Lukaku. Cagliari - arriva anche Nandez : Calciomercato 6 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 6 agosto. JuveNTUS– Dopo il no secco al Manchester United, Dybala potrebbe aprire in maniera concreta al suo trasferimento al PSG. Il club francese, secondo quanto riportato da “Canal +”, sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da circa 60 milioni di […] L'articolo Calciomercato 6 agosto martedì: Juve, Dybala al PSG! Roma, ...

Roma - 28enne segregata e violentata per tre giorni : si salva lanciandosi dall’auto in movimento. Arrestato l’ex compagno : segregata, picchiata e violentata per tre giorni. È l’incubo vissuto da una 28enne, madre di due figli, rapita dal suo ex, un 30enne con precedenti di polizia che da Siena l’ha costretta a seguirlo fino a Foligno, in provincia di Perugia. La vittima degli abusi è riuscita a salvarsi solo lanciandosi dall’auto in movimento. L’uomo, albanese irregolare sul territorio italiano, con a carico un ammonimento del questore di Perugia, è stato ...

Roma - Cristante decisivo : “contento del gol e della prestazione” : “Sono contento del gol e soprattutto della buona prestazione che abbiamo fatto. Era una squadra forte da incontrare, e’ stato il primo test di un certo livello di questo ritiro: siamo contenti di quello che abbiamo fatto”. Sono le dichiarazioni di Bryan Cristante dopo il 3-2 inflitto dalla Roma al Lille. “Le gambe non sono ancora al massimo, stiamo assimilando i concetti del mister – spiega l’ex ...

Ptpr - Grancio : resta senza tutela centro storico Roma : Roma – “Non e’ evidentemente bastato il clamoroso episodio di Caracalla per convincere il Consiglio regionale del Lazio ad adottare un’efficace normativa di salvaguardia per il centro storico piu’ importante al mondo. Ora non resta che attendere il prossimo scempio, visto che le disposizioni votate non estendono il vincolo paesaggistico all’intero tessuto edilizio storico della Capitale e lasciano la porta ...

Carabiniere ucciso - dagli Usa i padri dei due arrestati a Roma per difendere i figli : padri in soccorso dei figli per cercare di difenderli. Sono sbarcati dagli States l'italoamericano Fabrizio Natale e il californiano Ethan Elder. Sono i genitori rispettivamente di Christian Gabriel Natale Hjorth, 18 anni, e di Finnegan Lee Elder, 19 anni. I loro figli sono nel carcere Romano di Regina Coeli per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, 35 anni. Dei due, Lee Elder ha confessato di avere inferto le coltellate, 11, con ...

Roma - omicidio del vicebrigadiere in via Pietro Cossa : arrestati due turisti degli Usa : Sono due ragazzi statunitensi i presunti responsabili dell'omicidio di Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere dell'Arma dei Carabinieri ferito mortalmente nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 luglio. Il militare aveva 35 anni, da poco si era sposato e da pochi giorni aveva ripreso servizio, in quanto era tornato dal viaggio di nozze effettuato in Madagascar. Con il passare dei giorni e delle ore la dinamica di quanto avvenuto quella notte si ...

Roma - carabiniere accoltellato e ucciso : sventata un'estorsione - stava arrestando un ladro : Aveva 35 anni, era felicemente sposato da appena 43 giorni, e 13 ne erano trascorsi dal suo compleanno festeggiato con la dolce metà. Mario Cerciello Rega, vicebrigadiere originario di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli ma in servizio a Roma, è morto stanotte dopo essere stato accoltellato otto volte da uno dei due ladri che stava arrestando. Nel corso di un intervento in via Pietro Cossa, una stradina poco lontana da Castel Sant'Angelo e ...

Roma - madre avrebbe tentato di uccidere sua figlia con un'iniezione : arrestata : Dopo due mesi di indagini, una madre di età compresa tra i 29 e i 30 anni, le cui generalità non state ancora diffuse, è stata arrestata per tentato omicidio a Roma, in quanto la sera dell'8 maggio scorso avrebbe tentato di uccidere sua figlia di 8 anni con un'iniezione letale. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, la donna avrebbe usato, forse, un farmaco che si usa per l'epilessia. Fortunatamente la bimba è viva, in quanto i ...

Carabiniere ucciso nel centro di Roma : otto coltellate mentre era in servizio. In fuga i ladri che stava arrestando : Un Carabiniere, il vice brigadiere Mario Rega Cerciello, di 35 anni, è stato ucciso a Roma nella notte con otto coltellate mentre era in servizio. È accaduto in via Pietro Cossa, nel quartiere Prati. Dalle prime informazione sembra sia stato colpito da un uomo, probabilmente nordafricano, bloccato insieme a un altro perché ritenuti responsabili di furto e estorsione. L’agente, secondo le prime ricostruzioni, è stato colpito da sette ...

Daniele Ughetto Piampaschet arrestato : anticipò il delitto in un Romanzo : È stato rintracciato dai carabinieri in un appartamento di Giaveno, in provincia di Torino, e arrestato, Daniele Ughetto Piampaschet, l’aspirante scrittore condannato in via definitiva a 25 anni per l’omicidio della nigeriana Anthonia Egbuna.L’uomo, che aveva anticipato il delitto in un romanzo, era latitante. Lo scorso 13 luglio i carabinieri si erano presentati nella sua abitazione per portarlo in carcere, dopo che la ...

Fuga finita per Ughetto Piampaschet : arrestato. Ha una prostituta e l’ha raccontato in un Romanzo : L’uomo, che aveva anticipato il delitto della 18enne nigeriana Anthonia Egbuna nel suo romanzo 'La rosa e il leone', era latitante. Dopo la conferma della condanna, il 13 luglio i carabinieri si erano presentati in casa sua per incarcerarlo, ma non lo avevano trovato.Continua a leggere

