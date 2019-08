I principali streamer minacciano di abbandonare Fortnite e giocare a PUBG o Apex Legends

Fonte : eurogamer

(Di sabato 10 agosto 2019) Epic Games esono nuovamente attaccate dalla community per le decisioni riguardanti l'ultimo aggiornamento. La nuova introduzione del gioco infatti, i mecha, noti come BRUTE, non è andata giù a gran parte dei giocatori, o quanto meno degli, i quali stanno infatti minacciando di nonpiù al celebre titolo Epic Games fin quando non saranno rimossi.I BRUTE sono stati introdotti con la stagione X del gioco e si tratta di mezzi particolarmente potenti capaci di far fuori praticamente ogni nemico nei dintorni. Il problema, più che altro, è legato ad una pragmatica questione di bilanciamento del gameplay: se da un lato nelle fasi iniziali non è poi così difficile, per un giocatore esperto, far fuori questi mecha, sfruttando gli spazi aperti, nelle fasi finali in cui il ciclone è molto ristretto questi mezzi sono a dir poco devastanti rendendo la situazione ...

