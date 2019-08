Europei Ciclismo 2019 – Argento per Elisa Cecchini nella prova élite | l’azzurra beffata

Ciclismo - Europei 2019 : il medagliere aggiornato. Italia seconda con 3 ori - trionfo dell’Olanda : Sono scattati mercoledì 7 agosto, gli Europei di Ciclismo su strada, che si disputano in Olanda: proprio ai padroni di casa va il primo oro della manifestazione, assegnato nella cronometro juniores femminile. Completano il podio della gara inaugurale la Russia, all’argento, e la Svezia, al bronzo. Andrea Piccolo nella gara maschile regala la prima gioia all’Italia, terza nel medagliere considerando anche il bronzo nella cronometro ...

Ciclismo - Europei 2019 : le quote per le scommesse. Groenewegen favorito - Viviani a 6.00 per i bookmakers : Conto alla rovescia per la corsa in linea dei professionisti che chiuderà gli Europei 2019 di Ciclismo, l’appuntamento è per domenica 11 agosto ad Alkmaar (Olanda) dove andrà in scena una bella battaglia per la conquista del titolo continentale vinto lo scorso anno da Matteo Trentin. Gli atleti saranno impegnati su un percorso senza difficoltà altimetriche, 172 km in pianura ma con alcuni tratti in pavé che potrebbero rimescolare le carte ...

Ciclismo - Europei 2019 : il borsino dei favoriti della gara Elite maschile. Viviani sfida Groenewegen e Ackermann : Domani ad Alkmaar (Olanda) vivremo la gara più attesa degli Europei 2019 di Ciclismo su strada: la prova in linea Elite maschile. I più forti corridori del vecchio continente si daranno battaglia su un percorso di 172,6 km con l’obiettivo di conquistare la maglia di campione europeo. Il tracciato non presenta particolari difficoltà altimetriche e sulla carta dovremmo quindi vedere un arrivo allo sprint. Andiamo quindi a scoprire quali velocisti ...

Luccica la stella di Alberto Dainese - oro per l’Italia nella prova in linea U23 : gli Europei di ciclismo si tingono d’azzurro : Il 21enne azzurro conquista il titolo continentale U23 grazie ad una volata perfetta, che gli permette di conquistare l’oro davanti a Larsen e Ärm L’Italia non ha rivali in Europa nella categoria U23 e, dopo l’oro di Letizia Paternoster tra le donne, ecco oggi la vittoria di Alberto Dainese tra gli uomini. Il 21enne azzurro è il nuovo campione europeo di questa specialità, grazie ad una volata perfetta che non lascia ...

Ciclismo - Europei 2019 : altro trionfo azzurro tra gli Under23! Alberto Dainese d’oro con una volata perfetta : Italia dominante nella categoria Under23 agli Europei 2019 di Ciclismo su strada. Dopo il titolo conquistato ieri da Letizia Paternoster nella prova in linea femminile, oggi ad Alkmaar (Olanda) trionfa Alberto Dainese, che si laurea campione europeo grazie ad una volata perfetta. Il 21enne azzurro ha dimostrato di essere nettamente il più forte nello sprint finale, conquistando così la medaglia d’oro. Una stagione davvero eccezionale per ...

Ciclismo - Europei 2019 : gara Elite maschile in tv. Orario d’inizio e su che canale vederla domenica 11 agosto : È sicuramente la gara più attesa dell’intero programma di questa settimana: stiamo parlando della prova in linea maschile Élite, che accenderà i riflettori domani agli Europei 2019 di Ciclismo su strada in quel di Alkmaar (Olanda). Tutto pronto per una sfida a grandissime velocità che dovrebbe risolversi in volata. Andiamo a scoprire il programma della gara, l’Orario di inizio e come vederla in TV. Gli Europei di Ciclismo su strada ...

LIVE Ciclismo femminile - Europei 2019 in DIRETTA : Marta Bastianelli prova a rovinare la festa alle olandesi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno degli Europei di Ciclismo – La presentazione della prova in linea femminile – Il medagliere degli Europei di Ciclismo – Le convocate dell’Italia ai raggi X Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova in linea femminile Elite degli Europei 2019 di Ciclismo su strada. Ci attende una gara spettacolare ad Alkmaar (Olanda) con le migliori atlete del ...

Europei Ciclismo 2019 – Il programma di sabato 10 agosto : di scena la prova in linea maschile U23 e la donne Elite : Due gare previste nel programma di sabato 10 agosto degli Europei di Ciclismo 2019: di scena la prova in linea maschile U23 e la prova in linea donne Elite Gli Europei di Ciclismo 2019 si avviano verso il termine con il weekend che segna gli ultimi due giorni della competizione. Quest’oggi, sabato 10 agosto, sono due le gare che terranno compagnia nella prima parte di giornata gli appassionati delle due ruote. Si inizia alla 9:00 con la ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : gara in linea U23 in tempo reale. Iniziata la corsa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE embedit snippet=”adsense-articolo”] 09.09 Anche questa mattina il vento spira con volate abbastanza forti sul tracciato. 09.05 Nelle gare di ieri sin dai primi chilometri i corridori si sono dati battaglia per andare in fuga, staremo a vedere se anche oggi sarà così. 09.02 Partiti! Inizia la prova in linea Under23 degli Europei di Ciclismo 2019. 08.57 Molto interessante in chiave tattica ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : gara in linea U23 in tempo reale. L’Italia si gioca la carta Alberto Dainese : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova in linea categoria U23 degli Europei 2019 di Ciclismo su strada, primo appuntamento della quarta giornata della rassegna continentale in programma questa settimana ad Alkmaar, nei Paesi Bassi. Il percorso prevede 12 giri del tracciato di 11,5km utilizzato anche nelle altre prove in linea, per un totale di 138km di gara. Come visto nei giorni ...

Ciclismo femminile - Europei 2019 oggi : orario d’inizio e come vedere la gara in tv e streaming. Le italiane in gara : La penultima giornata degli Europei 2019 di Ciclismo su strada, in corso di svolgimento ad Alkmaar (Paesi Bassi), si chiuderà con uno degli appuntamenti più attesi del programma: la prova in linea femminile della categoria Elite. La competizione vedrà al via tutte le protagoniste di primo piano del panorama internazionale, in una gara che si annuncia particolarmente incerta ed appassionante. Il percorso misurerà 115 km e consisterà in un anello ...

Ciclismo - Europei 2019 oggi (10 agosto) : programma - orari e tv. Tutti gli italiani in gara : oggi (sabato 10 agosto) si svolgerà la quarta giornata di gare degli Europei 2019 di Ciclismo su strada ad Alkmaar (Olanda). Si partirà alle ore 9.00 con la prova in linea maschile Under23, in cui l’Italia potrà contare su due velocisti del calibro di Alberto Dainese e Michele Gazzoli, che potranno essere supportati al meglio da Nicolas Dalla Valle, Gregorio Ferri, Alexander Konychev e Antonio Puppio. Alle ore 13.00 scatterà invece la prova in ...

Ciclismo - Europei 2019 : Marta Bastianelli a caccia della doppietta nella prova in linea femminile - le azzurre sfidano la corazzata olandese : La penultima giornata degli Europei 2019 di Ciclismo su strada, in corso di svolgimento ad Alkmaar (Paesi Bassi), si chiuderà con uno degli appuntamenti più attesi del programma: la prova in linea femminile della categoria Elite. Rispetto al settore maschile caratterizzato dalle tante assenze, la competizione vedrà al via tutte le protagoniste di primo piano del panorama internazionale, in una gara che si annuncia particolarmente incerta ed ...

Ciclismo - Europei 2019 : bronzo per Andrea Piccolo tra gli juniores. Vince Andrii Ponomar con un gran numero : Spettacolo e grandi emozioni nella prova in linea juniores agli Europei 2019. Una gara giocata sul filo dei secondi fin dai primi chilometri. Il risultato è stato incerto fin sul traguardo, con l’ucraino Andrii Ponomar che è stato autore di un gran numero. Quando mancava praticamente un giro al termine, è partito con un’azione solitaria che l’ha portato a tagliare la linea d’arrivo a braccia alzate, Vincendo per ...