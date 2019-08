Europa | Libia | Via della Seta eLa crisi azzoppa la politica estera

Guerra civile in Libia e migrazioni verso l’ Europa - un nodo unico da risolvere subito : Guerra civile in Libia . Lo scontro tra il Presidente Sarraj e il generale Haftar per il controllo della Libia si avvia a far scoppiare "l‘arma atomica" dei migranti verso l‘Europa. Già alcuni mesi fa, da Tripoli, Sarraj aveva minacciato lo sbarco nelle nostre coste di ottocentomila migranti, attualmente stanziati nel paese nordafricano. La situazione si è resa ancor più minacciosa dopo il bombardamento del centro di accoglienza di Tajoura, che ...

Maria Giovanna Maglie - bomba sulle ong : "Se scoppia la Libia l' Europa dei buonisti chiederà il blocco navale" : "La storia dell'immigrazione selvaggia verso l'Italia è legata a stretto giro con la fine del regime di Gheddafi in Libia ", spiega Maria Giovanna Maglie in diretta a L'aria che tira su La7. "Avevamo pagato caro ma avevamo cominciato a riscuotere. Poi è successo il disastro. Hanno comandato francesi

Sea Watch 3 - da 8 giorni in mare con 43 persone a bordo. Unhcr : “Europa li faccia scendere. Libia non ha porti sicuri” : Otto giorni dopo essere stati salvati dalla nave della ong, Sea Watch 3, un gruppo di 43 persone, tra cui tre minori non accompagnati, rimane bloccato in mare e ha urgente bisogno di un porto sicuro. Lo rileva l’Unhcr, l’Agenzia per delle Nazioni Unite i rifugiati, che, “in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, sollecita gli Stati europei a richiamarsi ai principi di umanità e compassione e a consentire al gruppo di sbarcare. ...