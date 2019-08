Fonte : eurogamer

(Di sabato 10 agosto 2019) Se fin ora solamente i giocatori nipponici hanno avuto modo di dare una sbirciatina al prossimo atteso capitolo di, adessoi fan nordamericani potranno unirsi alche sta conducendo.Lo sviluppatore giapponese ha infatti iniziato ad inviare gli inviti in Giappone perare il gioco la scorsa settimana. Stando alle indiscrezioni si tratterebbe di undel gioco "", ovvero un evento senza preavviso, e sarebberoinvitati tutti gli ambassador nipponici diad un evento programmato per l'inizio di settembre a Shinjuku.Ebbene, questo evento sembrerebbe ora essereambassador statunitensi. Un utente ha infatti condiviso, via Sliconera, di aver ricevuto l'invito da parte di, sostenendo che la società sta organizzando altri due eventi in Nord America per far provare il gioco ai suoi ambassador. Un evento ...

Eurogamer_it : Capcom: il test segreto di Resident Evil è stato esteso anche agli Stati Uniti #ResidentEvil - GiochiPerTutti : (Capcom invita gli ambasciatori residenti negli Stati Uniti, in Giappone, per i test di gioco) -… - GiochiPerTutti : (Test di Resident Evil 3 Remake è iniziato da Capcom?) - -