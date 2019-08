Tumore seno | nuovo test scopre le recidive in fase iniziale

Tumore del seno e sintomi : mai sottovalutare 5 campanelli d’allarme - scoperta italiana apre la strada a terapie mirate : I tessuti del nostro corpo sono in grado di passare da uno stato più solido a uno più fluido e viceversa, un po’ come può accadere alla sabbia contenuta in una clessidra, che può scorrere liberamente oppure bloccarsi e formare un tappo solido, per riprendere poi a fluire in seguito ad una azione esterna. Tale abilità è funzionale, ad esempio, alla riparazione delle ferite e all’allungamento del corpo durante la crescita. La capacità di passare ...

Tumore al seno : ricercatori italiani svelano meccanismo che causa le metastasi : Aperta la strada verso terapie su misura contro una delle forme più frequenti di Tumore al seno, il carcinoma mammario intraduttale (Dcis): nel 30% dei casi questo Tumore sviluppa caratteristiche che gli consentono di invadere altri organi, causando metastasi. Il meccanismo molecolare è stato svelato da un gruppo di scienziati dell’Istituto Firc di oncologia molecolare (Ifom) e dell’università degli Studi di Milano, autori di uno ...

Tumore al seno : sviluppate nanoparticelle in grado di curare uno dei tipi più aggressivi : Un gruppo di ricercatori cinesi ha sviluppato nanoparticelle per curare un Tumore al seno di tipo più aggressivo. Il fattore di crescita epidermica umana 2 (HER2) è un tipo di proteina nel tessuto mammario, che aiuta a controllare le cellule mammarie durante la divisione, la crescita e la riparazione. Quando il gene HER2 risulta essere anomalo, si sviluppano cellule tumorali. Il 20-30% delle pazienti con cancro al seno hanno un valore anormale ...

Tumore al seno : uno studio innovativo per migliorare i percorsi di cura : migliorare le cure alle donne colpite da un cancro al seno prima, durante e dopo le terapie mediche, accompagnandole passo passo per aiutarle a vincere la loro battaglia e ricominciare a vivere. Definire un nuovo modello di assistenza, un approccio che ruoti attorno alla persona invece che alla malattia, è l’obiettivo della maxi-alleanza stretta fra 5 ospedali lombardi per “il primo studio multicentrico sulla misurazione della ...

Tumore al seno : le azioni più efficaci per garantire la qualità della vita alle pazienti : L’ASP di Messina continua il percorso virtuoso di tutela e cura della donna, dal promuovere le attività di prevenzione e screening, al supportare il percorso assistenziale, promuovendo le azioni più efficaci per garantire la qualità della vita delle pazienti con diagnosi di patologia oncologica. In questa logica, l’Azienda in sintonia con le linee d’indirizzo dell’Assessore per la Salute Ruggero Razza ha adottato, in data odierna, il Percorso ...

Trofeo Nazionale Dragon Boat LILT : le donne che hanno vinto il Tumore al seno si sfidano a colpi di remi : Dieci squadre di donne in rosa si preparano a sfidarsi dal 28 al 30 giugno a Treviso, nella 3° edizione del Trofeo Dragon Boat della LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori: ad accomunarle l’esperienza vissuta del cancro al seno, ma anche la voglia di lottare e di tornare a vincere, anche nello sport come nella vita: remare su una Dragon Boat, imbarcazione di origine orientale con testa e coda di drago composta da un equipaggio ...

Tumore al seno : solo una donna su 5 sa che il consumo di alcol è un importante fattore di rischio : C’è poca consapevolezza da parte delle donne sul ruolo dell’alcol nell’aumentare il rischio di Tumore al seno. solo una su cinque che frequenta cliniche o si sottopone allo screening mammografico e solo la metà del personale sanitario intervistato sa che l’alcol è un fattore di rischio per questa patologia. Lo spiega uno studio dell’Università di Southampton, pubblicato su Bmj Open, a cui hanno partecipato 238 ...

Cancro e al seno e all’ovaio : nuove possibilità in Italia per una valutazione del rischio di sviluppare il Tumore : Buone notizie per le donne. La Asl Lanciano Vasto Chieti ha attivato il percorso per effettuare i test BRCA 1 e BRCA 2, geni a cui è associato un aumentato rischio di sviluppare il Cancro al seno o all’ovaio. L’analisi di tali sequenze genetiche è particolarmente indicata in donne con storia familiare per tumore mammario o ovarico, oppure donne che abbiano sviluppato un carcinoma mammario in età giovanile, e comunque prima dei 50 ...