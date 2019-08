Stanchi delle pubblicità spam nelle notifiche? Ecco come individuarle ed eliminarle

Fonte : tuttoandroid

(Di venerdì 9 agosto 2019) Prima o dopo capita a tutti: si scarica un’app e si viene tempestati dimascherate dache vanno a ripetersi regolarmente durante il giorno causando non pochi problemi. Possono essere causate da software scaricati proprio dallo store di Google Play e i banner in questione possono diventare particolarmente fastidiosi visto che possono … L'articoloedproviene da TuttoAndroid.

Graziel69066979 : @ricpuglisi @Mov5Stelle Era ora che avvenisse il cambio di guardia. Siamo stanchi delle vostre continue liti. Avete… - Marcell77640487 : @Yi_Benevolence Mi permetto di dire una cosa. Se si vuol fare una manovra coraggiosa, non il 2,04%, e i 5s si oppon… - gianpakasa5 : @andreasso1951 Mattarella non riesco a volerlo morto perche' ha un lutto in famiglia dovuto alla Mafia, quindi, lo… -