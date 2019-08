Scandalo Uomini e Donne | Interviene Karina Cascella!

Fonte : gossipnews.tv

(Di venerdì 9 agosto 2019) Guerra aperta tra Teresa Cilia eCascella. Dopo gli attacchi dell’ex tronista, l’ex opinionista difende Raffaella Mennoia e contrattacca. Ecco cosa sta succedendo in queste ore! Ormai è guerra aperta tra tutti i protagonisti di, vecchi e nuovi. Nel mirino in questi ultimi giorni è finita spesso Raffaella Mennoia, attaccata anche in maniera pesante. Come è successo con l’ex tronista Teresa Cilia alla quale adesso però rispondeCascella. Tra le due via social c’è stato un botta e risposta secco che promette nuovi sviluppi prossimamente. Intanto l’ex opinionista diè scesa in campo per difendere la redazione dal dating show. Prima ha finto di non ricordarsi il cognome di Teresa, poi però è scesa più nei dettagli della polemica.davvero non capisce perché la Cilia possa essere arrabbiata con Raffaella Mennoia, ...

