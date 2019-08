Inter | possibile accelerazione per Dzeko | ci sarebbe fiducia per la fumata bianca

Impossibile Ancelotti - all’Inter (Miami) di Beckham potrebbe andare Gattuso : Beckham vuole Gattuso. La prima scelta era Carlo Ancelotti. Ma era una trattativa troppo complicata, per non dire Impossibile. Ancelotti è a Napoli. E David Beckham ha dovuto fare marcia indietro. La sua Inter Miami non potrà avere in panchina il nome prestigioso che cercava, come anticipato dal Sun. Beckham si è rivolto altrove, sempre alla grande famiglia milanista. E ha contattato Rino Gattuso che attualmente è senza panchina. Al suo posto il ...

Inter - possibile ripresa della trattativa con la Juventus per lo scambio Icardi-Dybala : Inter e Juventus potrebbero sedersi al tavolo delle trattative per discutere lo scambio tra Mauro Icardi e Paulo Dybala. Un'ipotesi già presa in considerazione qualche settimana fa e che potrebbe tornare di moda nei prossimi giorni. Questo perché entrambi i giocatori avrebbero rifiutato le rispettive offerte giunte fino a questo momento in società. L'ex capitano nerazzurro avrebbe detto di no alle proposte arrivate da Napoli, Roma e dai club ...

Possibile en plein «rosa» ai vertici delle grandi istituzioni Internazionali : Potrebbe restare nelle mani di una donna la guida del Fondo monetario internazionale, che a ottobre ha già affidato a Gita Gopinath la carica di capoeconomista

Inter - possibile cessione per Borja Valero : potrebbe tornare alla Fiorentina : L'Inter sta attuando una vera e propria rivoluzione sul mercato in vista della prossima stagione. In particolar modo a centrocampo ci sono stati e ci saranno ancora tanti cambiamenti. Sono arrivati Stefano Sensi dal Sassuolo e Nicolò Barella dal Cagliari, mentre è andato via Radja Nainggolan, proprio nel club sardo. Il belga non sarà l'unico, comunque, a lasciare i nerazzurri. In uscita, in quel reparto, infatti, ci sono anche Joao Mario, che ...

Calciomercato Inter – Icardi vuole solo la Juventus - oppure resterà : ma riallacciare i rapporti è impossibile : Mauro Icardi non è convinto delle piste Napoli e Roma, il bomber argentino vuole solo la Juventus: l’attaccante preferirebbe anche restare e convincere Conte, ma l’Inter appare irremovibile Il mercato dell’Inter prosegue a rilento a causa della situazione legata al futuro di Mauro Icardi. L’attaccante argentino è finito da diversi mesi ai margini della rosa e tanto la dirigenza, quanto il nuovo allenatore Antonio Conte, hanno espresso ...

Juventus - possibile doppio sgarbo all'Inter : Lukaku e Icardi : Dopo un mese di luglio ricco di trasferimenti in Serie A, anche agosto potrebbe regalare interessanti sorprese nel calciomercato. Proprio Juventus, Inter, Napoli, tre delle candidate alla vittoria del campionato, potrebbero impreziosire le loro rose con acquisti importanti. Per quanto riguarda i bianconeri, l'esigenza della dirigenza è anche quella di alleggerire una rosa ricca di giocatori, ed alcuni di questi potrebbero finire in qualche ...

Uno spacciatore che telefona ai Carabinieri? Impossibile : il ROS di Internet entra in azione : Uno spacciatore che telefona ai Carabinieri? Impossibile: il ROS di Internet entra in azione Dopo la morte del vicebrigadiere c’è stata un’ondata emotiva di notevoli proporzioni. Quando ci sono fatti di cronaca capaci di stimolare l’opinione pubblica, le scimmie devono fare i salti mortali per riuscire a mettersi più in mostra delle altre. Tra gli egopatici è gara a chi dice i peggiori squallori, i più disgustosi estremismi, fino a ridursi a ...

Di Marzio : 'La Juve sfida l'Inter per Lukaku - Dybala possibile contropartita tecnica' : La sfida tra Juventus ed Inter è già partita prima dell'inizio del campionato: un duello che riguarda quindi anche il mercato, dopo che l'Inter ha dichiaratamente manifestato l'intenzione di investire su Romelu Lukaku, punta del Manchester United, che Antonio Conte vede come il profilo ideale per il settore avanzato interista. Se però inizialmente solo la società di Suning era interessata alla punta belga, adesso anche la Juventus si sarebbe ...

Juventus - incontro Paratici-Pastorello : possibile Interesse per Lukaku : La Juventus è pronta a riprendere la preparazione estiva alla Continassa, dopo la tournée asiatica che l'ha vista affrontare due match di International Champions Cup con Tottenham e Inter e un'ulteriore amichevole contro una selezione di giocatori del campionato della Corea del Sud. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato, il principale obiettivo attuale è quello di alleggerire una rosa che conta 27 giocatori, ma anche di ...

Calciomercato Juventus - sfida lanciata all’Inter per Lukaku : Dybala possibile contropartita per lo United : La Juventus fa sul serio per l’attaccante belga, lanciando la sfida all’Inter da tempo sul giocatore Non solo l’Inter, anche la Juventus si è messa sulle tracce di Romelu Lukaku. Il club bianconero ha intenzione di soffiare l’attaccante belga ai nerazzurri, che continuano ad avere problemi nel trovare l’intesa economica con il Manchester United. AFP/LaPresse La richiesta di 83 milioni è troppo eccessiva per la ...

Alpinista italiano bloccato sul Nanga Parbat : “Impossibile finora l’Intervento con l’elicottero” : “In relazione all’incidente occorso all’Alpinista italiano Francesco Cassardo sul Nanga Parbat, su immediato e costante impulso del Ministro Enzo Moavero, la Farnesina e l’Ambasciata d’Italia in Pakistan si sono attivate da ieri presso le Autorità locali, ottenendo l’intervento di soccorso tramite elicottero. Secondo quanto ci è stato comunicato, ragioni imperative di carattere tecnico hanno reso sinora impossibile ...

Icardi alla Juve? Il possibile impatto per Inter e bianconeri : Niente maglia numero 9 per la Juventus nella tournée in Asia, con Gonzalo Higuain che vestirà infatti il numero 21. Un segnale, secondo le indiscrezioni, che la maglia numero 9 potrebbe finire sulle spalle di Mauro Icardi. L’ex capitano dell’Inter resta infatti in uscita: “La situazione su Icardi è molto chiara. Il club è stato […] L'articolo Icardi alla Juve? Il possibile impatto per Inter e bianconeri è stato realizzato ...

Calciomercato Crotone : possibile Interesse per De Hende e Palmiero (RUMORS) : È iniziata da alcuni giorni la nuova stagione del Crotone con la partenza per la sede del ritiro estivo di Trepidò, località della Sila Crotonese. La squadra, che si è radunata in città nella giornata l'11 luglio, ha subito preso confidenza con il terreno di gioco dell'Ezio Scida prima di spostarsi presso il terreno di gioco montano. Tanti volti della passata stagione a caratterizzare la rosa gestita anche per il nuovo torneo dal tecnico ...

Mercato Juve : possibile Interessamento della dirigenza bianconera per Dani Alves : La Juventus è pronta ad accogliere l'ultimo arrivato: secondo le ultime indiscrezioni, in serata potrebbe atterrare a Torino il difensore centrale De Ligt, domani 17 luglio dovrebbero esserci le visite mediche e la firma del contratto del giocatore. Quest'ultimo quindi dovrebbe partire con la Juventus per la tournée asiatica dove disputerà alcuni match di International Champions Cup. La dirigenza bianconera poi dovrà necessariamente cedere ...