«Honey Boy» | Shia LaBeouf nei panni di suo padre Trailer

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 9 agosto 2019) Disponibile in versione standard o 'red band', con espressioni e situazioni più colorite e adulte, ildiBoy, il film in cuiinterpreta e racconta suoper la regia di Alma Har'el incuriosisce ed emoziona. Lo fa così bene e così tanto che ha generato già una bella dose di meme. Commuoveneidel genitore in una pellicola che ha scritto di suo pugno e trasuda amore e catarsi, dolore e riconciliazione, il tutto nel rispetto della cifra che distingue l'attore, mai banale, anzi, perennemente insolito, se non bizzarro. Lascia a bocca aperta per la bravura (e intenerisce anche i cuori maschili) il ragazzino che interpreta il divo. Stordisce pensare (e quindi ancora di più vedere)al centro di un film in cui altri sono lui e lui ricerca un legame con le proprie radici più profonde.BoyLEGGI ANCHE

cinemaniaco_fb : ?????????????? Honey Boy, il trailer del film con Shia LaBeouf basato sulla sua infanzia - mobyflickit : Il trailer del film autobiografico su #ShiaLaBeouf, #HoneyBoy, è online! -