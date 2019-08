Cancro del colon-retto | cause e fattori di rischio | lo screening salva la vita

Cancro al seno - risultati incoraggianti da un test del sangue per scovare le recidive : Negli ultimi anni sono stati fatti passi da gigante nella lotta al Cancro al seno arrivando anche ad una riduzione dei nuovi casi e a limitare il numero dei decessi. Attualmente però non esiste un modo affidabile per dire quali tumori sono in via di remissione e quali no. Speranze arrivano da una ricerca, pubblicata su ‘Science Translational Medicine‘, su un test del sangue (o biopsia liquida). Il lavoro dei ricercatori del ...

L'oroscopo del giorno venerdì 9 agosto : Sagittario fiducioso - Cancro alla ribalta : Durante la giornata di venerdì 9 agosto, i nativi Sagittario si sentiranno fiduciosi e con delle nuove idee in mente, al contrario, per Capricorno ci sarà qualche imprevisto sul posto di lavoro. Cancro cercherà di rilanciare la propria relazione di coppia, mentre per Vergine sarà una giornata perfetta per concentrarsi sul proprio partner. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo di venerdì 9 agosto 2019. Previsioni oroscopo ...

L'uso del cellulare (forse) non favorisce il Cancro : Cellulari sembrerebbero sicuri, almeno questa è la risposta dell'Istituto superiore di sanità, ma con riserva perché i dati di riferimento vengono ritenuti ancora incompleti. Insomma se da un lato è confermata la sicurezza dei cellulari rispetto allo sviluppo di determinate neoplasie restano ancora dubbi prima di tutto per i più piccoli, esposti sin dall'infanzia alle radiofrequenze. Il Rapporto dell'Iss «Esposizione a radiofrequenze ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 8 agosto : Cancro curioso - Vergine indecisa : L'oroscopo dell'amore per i single approfondisce i bisogni amorosi di ciascun segno zodiacale e lo fa in maniera molto analitica, seguendo i transiti planetari che spingono i sentimenti al massimo. Passionali e molto aperti alle nuove opportunità che si manifestano lungo il cammino che porta alla felicità, i simboli che animano lo zodiaco cercano una persona giusta da amare e solo le previsioni astrali seguenti potranno elargire consigli utili ...

"Nessuna prova che l'uso del cellulare aumenti il rischio di Cancro" - l'analisi dell'Iss : L’uso del telefonino cellulare non aumenta il rischio di tumori. Lo sostiene l’Istituto superiore di Sanità che ha reso noti i risultati di un’analisi condotta su studi pubblicati dal 1999 al 2017. Secondo le conclusioni del lavoro “in base alleevidenze epidemiologiche attuali, l’uso del cellulare non risulta associato all’incidenza di neoplasie nelle aree più esposte alle radiofrequenza ...

Olivia Newton-John parla del Cancro che l’ha colpita e fa una confessione : Olivia Newton-John, l’indimenticabile star di Grease, sta male. L’attrice, che è stata colpita per la terza volta dal cancro, racconta con coraggio la sua battaglia. Era il 1992 quando la Sandy del celebre film annunciò di avere un tumore al seno. Poi la lotta e la scoperta, terribile, del ritorno della malattia, nel 2013 e infine nel 2019. Il cancro si è esteso, così tanto che qualche settimana fa i giornali avevano parlato di ...

Tumore colon retto o Cancro dell'intestino - sintomi e segni evidenti : Il Tumore colon retto, sintomi e fattori psicologici. Il Tumore colon retto noto anche come carcinoma del colon retto o cancro dell'intestino

L'oroscopo del giorno - martedì 6 agosto : nuovi orizzonti per Cancro - Capricorno insicuro : Durante la giornata di martedì 6 agosto, i nativi Leone saranno parecchio fortunati, anche se è meglio che non diventino presuntuosi, mentre sarà una giornata ricca di emozioni e di sentimenti per l'Ariete. Vergine dovrà cercare di mettere in chiaro alcuni rapporti con i colleghi mentre per Cancro sarà il momento di aprirsi a nuovi orizzonti. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo della giornata di martedì 6 agosto 2019. Le ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 6 agosto : Cancro romantico - Leone volitivo : L'oroscopo dell'amore per i single garantisce premonizioni amorose fortunate per tutti i cuori solitari in cerca di amore. Le effemeridi di martedì non hanno dubbi in merito e propongono intriganti avventure sentimentali per ciascun segno zodiacale, da approfondire nelle seguenti previsioni astrologiche segno per segno. Astri e oroscopo dell'amore di martedì Ariete: una Luna in opposizione potrebbe rendervi trasgressivi e farvi avvicinare a una ...

L’odiato Vialli guida Samp e mette il Cancro KO. Il fischio finale della Morte può attendere : Gianluca Vialli è sempre stato un attaccante al centro della bufera. Amatissimo dai tifosi della sua squadra, odiatissimo dai tifosi delle squadre rivali. Specialmente quando Vialli ha indossato la maglia della Juventus la formazione italiana che raccoglie sotto i suoi colori metà del tifo italiano mentre l’altra metà gode delle sua disfatte. E’ stato così anche in maglia azzurra specialmente durante Italia 90. Doveva esser il suo Mondiale , ...

Una donna malata di Cancro ha usufruito per la prima volta della dibattuta legge sul suicidio assistito nello stato di Victoria - in Australia : Una donna Australiana malata terminale di cancro è stata la prima persona a usufruire di una legge che permette il suicidio assistito nello stato di Victoria, in Australia. In Australia il suicidio assistito è formalmente illegale a livello federale, ma

L'oroscopo dell'amore di coppia - 6 agosto : Cancro riflessivo - Scorpione emozionato : Una Luna in Bilancia, nelL'oroscopo dell'amore di coppia di martedì, cerca di teorizzare i sentimenti e richiede maggiore controllo delle emozioni, ma gli altri astri cercano di insegnare l'arte di amare, che non impone eccessivo controllo e sprona a fidarsi delle emozioni, utili per crescere e progredire in due. Di seguito le previsioni astrali dall'Ariete ai Pesci. Nuove percezioni nelL'oroscopo dell'amore Ariete: una spiccata superficialità ...

L'oroscopo del 5 agosto : Cancro insoddisfatto - Acquario riflessivo : Inizia una nuova settimana per tutti i segni zodiacali. L'oroscopo del 5 agosto rivela che i nativi del Cancro si sentono insoddisfatti in amore, mentre le persone dell'Acquario hanno bisogno di riflettere su alcune situazioni. Nel dettaglio, le previsioni degli astri per questa giornata di lunedì. Oroscopo quotidiano da Ariete a Vergine Ariete – Lunedì importante e ricco di sfide. Molti sono impegnati in progetti e in tante altre cose e quindi ...

L'oroscopo del 3 agosto : giornata fortunata per Toro - Cancro - Pesci e Gemelli : Le previsioni astrali di sabato 3 agosto 2019 si preannunciano piene di miglioramenti con numerose novità e sorprese in special modo per i nati sotto i segni d'acqua. Pesci e Cancro saranno particolarmente fortunati in queste ventiquattro ore. Per i Gemelli annunciata una giornata super sotto l'aspetto lavorativo. In amore il segno più favorito sarà il Toro. Meno bene andranno le cose per Leone, Capricorno e Vergine. La giornata per i segni di ...