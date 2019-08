Pd | Zingaretti | ‘dibattito ma ieri uniti | Renzi ammetta che fa politica’

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 8 agosto 2019) Roma, 8 ago. (AdnKronos) – Nel Pd “c’è un dibattito, masiamo stati”, anche se “Calenda denuncia un problema che c’è. Penso che Matteosia un dirigente di questo partito, fa politica, è giusto che lo faccia, deve dirlo apertamente, non è vero che non si occupa di politica”. Lo ha affermato il segretario del Pd, Nicola, ospite di ‘Agorà estate’ su Raitre.“Il mio compito -ha aggiunto- è di tenere unita questa comunità e di costruire una credibile alternativa.si potevano fare altre cose, ma alla fine ce l’abbiamo fatta”. L'articolo Pd:, ‘dibattito mache fa politica’ CalcioWeb.

