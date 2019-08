PC ENGINE CORE GRAFX MINI | Nuovi titoli annunciati

Fonte : gamerbrain

(Di giovedì 8 agosto 2019) Konami Digital Entertainment, B.V. ha svelato oggi che altri settefaranno parte della line-up per la console PCin arrivo nei prossimi mesi. Iaggiuntivi includono l’horror beat ‘em up Splatterhouse, il classico sparatutto Galaga ’88 e lo sparatutto fantasy Seirei Senshi Spriggan. La versione compatta della classica console del 1987 attualmente include 57 retro game includendo la lineup didel Turbo-16 e del PC. Splatterhouse è stato aggiunto alla line-up del Turbo-16 mentre sei retro game sono stati aggiunti al PC. KONAMI è felice di collaborare con lo sviluppatore M2 che ha faticosamente emulato tutti i 57 giochi inclusi per le console, garantendo che ogni titolo fosse giocabile con la migliore qualità possibile. La console ...

