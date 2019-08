Maltempo | sindaco Ono San Pietro | ' in zona danni per oltre 2 mln'

Maltempo : sindaco Vicenza - 'grazie a Protezione civile per interventi in corso' : Vicenza, 1 ago. (AdnKronos) - Una quindicina di uomini in totale tra funzionari, coordinatori e volontari della Protezione civile del Comune di Vicenza, sono all'opera dalle 16 circa del pomeriggio di ieri a Piovene Rocchette, in seguito al nubifragio che ha provocato frane e smottamenti. I volontar

Maltempo : sindaco Vicenza - ‘grazie a Protezione civile per interventi in corso’ : Vicenza, 1 ago. (AdnKronos) – Una quindicina di uomini in totale tra funzionari, coordinatori e volontari della Protezione civile del Comune di Vicenza, sono all’opera dalle 16 circa del pomeriggio di ieri a Piovene Rocchette, in seguito al nubifragio che ha provocato frane e smottamenti. I volontari, coordinati dai funzionari comunale Luca Fabris, Paolo Brunello e Giorgio Casaro, sono intervenuti ieri dalle 16 alle 22.30 e ...

Maltempo Pescara : il Coc resta aperto. Sindaco : “Siamo rimasti sorpresi - non avevamo avuto nessuna comunicazione”. Scadenza 20 luglio per domanda risarcimenti : Il Centro operativo comunale (Coc) di Pescara resta aperto due giorni dopo la violenta ondata di Maltempo che ha devastato il capoluogo adriatico e gran parte della fascia costiera abruzzese, conferma il Sindaco Carlo Masci. Una decisione legata anche al nuovo avviso di allerta ‘arancione’ diffuso, per sabato 13 e domenica 14, dal Centro funzionale della Regione Abruzzo. “Mercoledì scorso siamo rimasti tutti sorpresi, non ...

Maltempo - il sindaco di Taranto : “Vicini ai familiari dell’operaio disperso - abbandonata ogni speranza” : “L’Amministrazione comunale si stringe intorno alla famiglia ed ai colleghi del giovane Cosimo Massaro. Siamo sgomenti per un incidente che ha replicato esattamente la tragedia di alcuni anni fa, segno che qualcosa su quel pontile non funziona a dovere, segno che ancora tanto si deve fare all’interno delle aree dello stabilimento siderurgico per tutelare la vita umana“: lo ha dichiarato il sindaco di Taranto Rinaldo ...

Maltempo - sindaco : Pescara impraticabile : 18.22 "La città è impraticabile.Vigili e operai sono tutti in strada, ma non sono sufficienti a gestire l'emergenza" Maltempo. Così il sindaco di Pescara, Carlo Masci, sottolineando come si tratti di un fenomeno straordinario, con una "grandinata violentissima". E' stato attivato il Centro operativo comunale. Il comandante della Polizia municipale di Pescara, Maggitti, dichiara: "E' un fenomeno mai visto, mai ricordato. Una situazione ...

Maltempo - grandine come arance a Pescara : 20 feriti - danni all'università. Il sindaco : «Città impraticabile» : Violenta grandinata a Pescara e su parte della costa abruzzese, con chicchi grandi come arance. Venti le persone fino ad ora finite in pronto soccorso per le ferite provocate dalla grandinata. In...

Maltempo - grandinata record a Pescara : 20 feriti - danni a Comune e università. Il sindaco : «Città impraticabile» : Violenta grandinata a Pescara e su parte della costa abruzzese, con chicchi grandi come arance. Venti le persone fino ad ora finite in pronto soccorso per le ferite provocate dalla grandinata. In...