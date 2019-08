Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 8 agosto 2019) Con l’affarel’Inter corre incontro alla Juventus padrona, scrive Mauriziosu Repubblica. “Conin mezzo all’area, la galoppata nerazzurra già appare più ricca di potenza, rabbia, velocità. Accostando l’orecchio a terra la si sente tremare come nei film western quando carica il bisonte”. Forsesmetterà di mugugnare, certo non potrà più dire che il progetto del club è in ritardo. Ma, la domanda che si poneè:è l’uomo giusto? Quanto si avvicina, alla Juve, l’Inter di? E, soprattutto, adesso, come giocherà? Manca ancora un’altra punta per l’attacco nerazzurro. Punta che forse sarà Dzeko. Certo, l’arrivo dicambia il tradizionale gioco di, le cui squadre hanno un “classico movimento a pendolo” e sono “poco inclini al contropiede”. Di solito, nei suoi ...

napolista : Crosetti: Lukaku è la scommessa dell’Inter di Conte Su Repubblica: Se l’innesto del belga funzionerà la Juve sarà m… - zazoomblog : Crosetti: il calciomercato è scambi di plusvalenze un luogo dove si spaccia Lukaku per una star - #Crosetti:… - capemur : RT @napolista: Crosetti: il calciomercato è scambi di plusvalenze, un luogo dove si spaccia Lukaku per una star È un modo per gettare fumo… -