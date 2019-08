Cosa succede al reddito di cittadinanza se cade il Governo

Crisi di governo - ecco Cosa può succedere (e una stranezza) : Il pallino, oltre che nelle mani dei partiti, è in quelle del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E se si andasse al voto la doppia veste di Matteo Salvini — ministro dell’Interno e candidato premier della sua coalizione — sarebbe problematica

Sondaggi elettorali : rischio crisi di governo - Cosa succederebbe se si votasse oggi : La crisi di governo ufficialmente non è stata aperta, ma dal punto di vista politico, senza dubbio, è già avviata. E l’ipotesi di un voto anticipato non è più così lontana. Motivo per cui è particolarmente interessante sapere, attraverso i Sondaggi, cosa potrebbe accadere se si andasse alle urne oggi. La rilevazione di Ipsos riportata dal Corriere della Sera evidenzia il successo della Lega, sempre in crescita, e la possibile affermazione ...

Cosa sta succedendo nel governo - il giorno dopo lo strappo sulla Tav : Il giorno dopo lo strappo nella maggioranza giallo-verde, il futuro del governo continua a essere incerto. In mattinata il premier Giuseppe Conte ha annullato la conferenza stampa e si è recato al Quirinale per un colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è ritornato a Roma dalla residenza di Castel Porziano. Diversi esponenti del Movimento 5 stelle in mattinata hanno ribadito la volontà di andare avanti con ...

Bonus 80 euro Renzi addio : cosa cambia e Cosa succede in busta paga : Il Bonus Renzi di 80 euro potrebbe ben presto sparire, almeno nelle modalità e nelle forme di erogazione note fino ad oggi. Il governo ha infatti ribadito di voler far rientrare gli 80...

Crisi al Governo : Cosa succede fra Salvini - Conte e Di Maio? : L’ultima spallata, quella della spaccatura, arriva con un voto il cui esito era scontato quello sulla mozione dei cinquestelle contro la Tav, bocciata dal resto della maggioranza, oltre che da gran parte dell’opposizione che invece ha votato compatta quelle a favore dell’Alta Velocità Torino Lione. È il momento della resa dei conti e Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno, va a Palazzo Chigi a colloquio con il presidente del ...

Crisi di governo in vista? Ecco Cosa succede se si va al voto anticipato e a quali partiti conviene : Il suo modo di fare, che infastidisce molti, evidentemente funziona, e alla grande", ha detto il sondaggista Renato Mannheimer al ilsussidiario.net. Ma cosa succederebbe se la tensione di questi ...

Volley - Preolimpico 2019 : il regolamento. Quoziente set e punti : Cosa succede in caso di arrivo a pari punti : Nel weekend del 9-11 agosto si disputeranno i tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley maschile. Durante il fine settimane verranno assegnati sei pass per la rassegna a cinque cerchi, finiranno nelle mani delle squadre che saranno capaci di vincere i sei gironi organizzati su base mondiale. L’Italia scenderà in campo al PalaFlorio di Bari per affrontare nell’ordine Camerun, Australia e ...

Vodafone non funziona : nuovo “down” della rete in tutt’Italia - ecco Cosa sta succedendo : Vodafone non funziona, per l’ennesima volta: dopo l’episodio del 13 giugno, da stamattina gli abbonati della storica compagnia stanno subendo pesanti disagi e non riescono a telefonare e utilizzare internet. Al momento la società non ha fornito alcuna comunicazione ufficiale per spiegare l’accaduto o illustrare i tempi del ripristino del servizi. Sul web gli utenti stanno pubblicando numerosi commenti di protesta e lamentele, ...

Tav - Cosa succede nel governo dopo il voto del Senato : Le votazioni sulle mozioni riguardanti la Tav accendono lo scontro: la maggioranza M5s-Lega si spacca e si prospetta l'ipotesi di una crisi di governo. cosa succederà ora all'interno dell'esecutivo e come affronteranno il gelo tra i due partiti Matteo Salvini e Luigi Di Maio? Quale sarà il ruolo di Giuseppe Conte? Ecco gli scenari possibili per il futuro del governo.Continua a leggere

Mamma abbandona la bambina di un anno in una casa disabitata - dopo dieci anni succede qualCosa di incredibile : Una Mamma ha abbandonato la sua bambina di un anno in una casa vuota e sporca. E’ andata via e non si è più guardata indietro. Questa vicenda è accaduta in una città russa, a Yaroslavl, a nord di Mosca. La bambina , abbandonata, ha iniziato a piangere e poiché i vicini sentivano questo pianto continuo a cui all’inizio non avevano dato neppure molta importanza, dopo un po’ hanno deciso di chiamare la polizia che è arrivata e si è trovata di ...

Una Vita anticipazioni : ecco Cosa succede a fine agosto 2019 : Che cosa succederà nel quartiere di Acacias a fine agosto 2019? ecco il nostro post che ricapitola tutte le anticipazioni principali della telenovela Una Vita: Arturo confessa a tutti che sta diventando cieco Spinto da Silvia (Elia Galera), Arturo (Manuel Reguiero) deciderà di essere completamente sincero con i suoi vicini e confesserà loro di stare per diventare cieco a causa della cataratta che l’ha colpito. Accantonate le remore ...

Prende un aereo ma succede qualCosa di sconvolgente - posta la foto di ciò che è accaduto - la compagnia chiede di toglierla dai social e lui risponde - assolutamente no : Un uomo, Matthew Harris,ha preso un volo low cost e , una volta a bordo, si è andato a sedere. Però, il suo sedile era sprovvisto di schienale. La cosa è assolutamente molto grave nonché pericolosa per l’incolumità del passeggero. E allora ha fatto una foto del suo sedile senza schienale e l’ha postata sui social, aggiungendo come didascalia, inaccettabile e poi aggiunge: «EasyJet batte Ryanair. Come può essere permesso?». In ...

Il Segreto anticipazioni : ecco Cosa succede a fine agosto 2019 : Terminata la breve pausa estiva che è cominciata oggi, le vicende de Il Segreto riprenderanno a fine agosto 2019. ecco quindi il nostro post che ricapitola brevemente le anticipazioni su tutto quello che succederà a Puente Viejo in quel periodo… Mauricio inscena la morte di Fe Per evitare che Faustino possa rintracciarla e portare a termine il suo omicidio, Mauricio Godoy (Mario Zorrilla) si avvarrà dell’aiuto del dottor Alvaro Fernandez ...

WhatsApp cambia nome. Cosa succede in questi giorni : È un’estate scoppiettante quella del mondo della tecnologia e, nella fattispecie, delle app e delle comunicazioni. WhatsApp è pronto infatti a cambiare pelle e a farsi protagonista di una rivoluzione incredibile. Vi avevamo parlato nei giorni scorsi di come fossero in cantiere grandi modifiche legate alla versione desktop e agli audio ascoltabili direttamente dalle notifiche. Ma ora si cambia ancora di più e ancora più a fondo. Perché ...