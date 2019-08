Traffico Roma del 07-08-2019 ore 12 | 30

Traffico Roma del 07-08-2019 ore 11 : 30 : ANCORA DISAGI, SU VIA BRACCIANENSE, INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO CON VIA CASSIA, CODE SULLA VIA BRACCIANENSE E SULLA VIA CASSIA, IN ENTRAMBE I SENSI DI MARCIA. UN ALTRO INCIDENTE, SEGNALATO LUNGO VIALE DI TOR DI QUINTO, IN PROSSIMITÀ DELLA TANGENZIALE EST, CODE VERSO IL CENTRO. LUNGO VIA SALARIA, CODE PER LAVORI TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. LAVORI ANCHE SULLA VIA PONTINA, CODE A TRATTI DAL RACCORDO ...

Traffico Roma del 07-08-2019 ore 10 : 30 : INCIDENTE, SU VIA BRACCIANENSE, IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO CON VIA CASSIA, CODE IN ENTRAMBE I SENSI DI MARCIA. SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI TRA LA DIRAMAZIONE PER NAPOLI E VIA ARDEATINA, IN CARREGGIATA INTERNA. LUNGO VIA SALARIA, CODE PER LAVORI TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. LAVORI ANCHE SULLA VIA PONTINA, INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ANULARE FINO A CASTEL DI DECIMA, VERSO LATINA. IN CITTÀ, INCIDENTE SU ...

Traffico Roma del 07-08-2019 ore 10 : 00 : ANCORA INCIDENTE, SU VIA SALARIA, IN PROSSIMITÀ DELLA TENUTA SANTA COLOMBA. SEMPRE LUNGO VIA SALARIA, CODE PER LAVORI TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE, VERSO IL CENTRO. IN INGRESSO A Roma, SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, CODE TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE. CODE ANCHE LUNGO VIA APPIA ANTICA, PER Traffico INTENSO, TRA VIA ARDEATINA E VIALE DI PORTA ARDEATINA, IN DIREZIONE DEL CENTRO. SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI TRA LA DIRAMAZIONE ...

Traffico Roma del 07-08-2019 ore 09 : 00 : INCIDENTE, SU VIA SALARIA, IN PROSSIMITÀ DELLA TENUTA SANTA COLOMBA. SI REGISTRANO RALLENTAMENTI, IN DIREZIONE Roma. SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI TRA LA DIRAMAZIONE PER NAPOLI E VIA ARDEATINA, IN CARREGGIATA INTERNA. LUNGO VIA SALARIA, CODE PER LAVORI TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE, VERSO IL CENTRO. IN INGRESSO A Roma, SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, CODE TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE. CODE ANCHE LUNGO VIA APPIA ANTICA, PER ...

Traffico Roma del 07-08-2019 ore 08 : 00 : CIRCOLAZIONE AL MOMENTO REGOLARE SULLE STRADE DELLA CAPITALE. Traffico SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. BREVI RALLENTAMENTI, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE SALARIA. PROSEGUONO I LAVORI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA. IL ...

Traffico Roma del 06-08-2019 ore 20 : 00 : PER UN VEICOLO IN PANNE è CHIUSO AL Traffico VIALE AURELIO SAFFI DIREZIONE VIALE TRASTEVERE DISAGI IN VIA DEI PESCATORI PER UN INCIDENTE ALL’INCROCIO CON VIALE DELLA VILLA DI PLINIO lavori e riduzione della carreggiata in via aurelia altezza via di torre rossa con conseguenti rallentamenti per la viabilità della zona in uscita dalla capitale code SULLA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA VERSO OSTIA E SULLA PONTINA TRA PRATICA DI ...

Traffico Roma del 06-08-2019 ore 19 : 00 : UN INCIDENTE SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE PROVOCA CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA CASTEL DI DECIMA E IL RACCORDO ANULARE PER UN ALTRO INCIDENTE SI STANNO FORMANDO CODE SULLA VIA PRENESTINA NELLE DUE DIREZIONI, ANCHE QUI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE ALTRE CODE PER INCIDENTE A SAN GIOVANNI, SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI VIA RIMINI AUTO IN FILA NELLE DUE DIREZIONI ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA ...

Traffico Roma del 06-08-2019 ore 18 : 00 : dISAGI SU LUNGOTEVERE TOR DI NONA PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITà DI VIA DEL MASTRO ALTRO INCIDENTE CON CODE SULLA VIA FLAMINIA NUOVA ALTEZZA VIA DEI DUE PONTI VERSO IL RACCORDO ANULARE PROBLEMI PER UN INCIDENTE ANCHE IN VIA DELLA BUFALOTTA ALL’INCROCIO CON VIA DI CASAL BOCCONE lavori e riduzione della carreggiata in via aurelia altezza via di torre rossa con conseguenti rallentamenti per la viabilità della zona ANCORA CODE SULLA SALARIA ...