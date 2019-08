Terra dei fuochi | stretta del Viminale | «Più controlli e aziende chiuse»

Terra dei fuochi - Salvini sfida Costa : «Dovete fare gli inceneritori» : «Ho scritto a Conte per chiedere la convocazione urgente della cabina di regia politica sulla Terra dei fuochi. Io ho fatto la mia parte per evitare gli incendi. Adesso devono farla anche...

Terra dei fuochi - Costa : “Ognuno ha fatto il suo tranne il ministro dell’Interno” : “Io ho fatto tutto quello che dovevo fare. E non solamente io. Nel novembre 2018 è stata istituita una cabina di regia per prevenire questo odioso fenomeno dei rifiuti tossici, e ad oggi ognuno ha fatto il suo, tranne il ministro dell’Interno”. Così, in una intervista al Corriere della Sera, il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, a proposito di quanto sta avvenendo nella Terra dei fuochi. Secondo Costa, Salvini si sarebbe dovuto ...

Il cocktail chimico primordiale : il ruolo dei peptidi nella Terra prebiotica : Circa 4 miliardi di anni fa, una serie di reazioni chimiche nell’ambiente terrestre, ha portato alla formazione di molecole organiche e successivamente di strutture più complesse. Molti scienziati – spiega Global Science – ritengono che gli amminoacidi siano in parte responsabili di questi cambiamenti, che hanno portato allo sviluppo della vita come la conosciamo oggi. Uno studio guidato dallo Scripps Research Institute in ...

Un calcio in Terra battuta : il 13% dei campi in Italia senza erba : campi calcio terra battuta – Non solo in spiaggia, giocare a calcio sulla terra battuta continua ad andare di moda in Italia. Tanto che i terreni di gioco in terra rappresentano oltre il 10% dei terreni da gioco presenti in Italia nel calcio dilettantistico. Il dato emerge nel Report Figc 2019, lo studio della FIGC (Federazione […] L'articolo Un calcio in terra battuta: il 13% dei campi in Italia senza erba è stato realizzato da ...

I nuovi “Sommersi e salvati” : ritorna la tragica riflessione di Primo Levi ad un secolo dalla sua nascita - con il genocidio dei migranti africani che continuano a morire nel MediTerraneo : “A molti, individui o popoli, può accadere di ritenere, più o meno consapevolmente, che ‘ogni straniero è nemico’. Per

Annullato il concerto dei Subsonica a Terracina - info rimborso biglietti : Il concerto dei Subsonica a Terracina dell'8 agosto è stato Annullato. Il live non potrà tenersi per motivazioni che non dipendono dalla volontà della band, che ha annunciato l'apertura della campagna di rimborso dei biglietti per coloro che avevano intenzione di partecipare all'evento. Coloro che sono già in possesso del tagliando di ingresso per partecipare al concerto dei Subsonica a Terracina potranno recarsi presso i punti vendita ...

Operazione Delphis : ieri il monitoraggio simultaneo dei mammiferi nel MediTerraneo : Domenica 21 luglio, si è svolta nel mar Mediterraneo la 23ª edizione dell’Operazione Delphis, la tradizionale mobilitazione di marinai e diportisti, organizzata dall’Associazione Battibaleno, per effettuare un monitoraggio simultaneo della presenza di mammiferi marini. Iniziano a pervenire le prime osservazioni dei partecipanti, che mostrano un elevato numero di avvistamenti del delfino della specie Stenella coeruleoalba, di gruppi ...

Msf e Sos MediTerranee tornano in mare : "Inazione criminale dei Governi Ue" : Medici senza frontiere (Msf) annuncia la ripresa delle attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale e condanna “l’inazione criminale dei Governi europei”.Il ritorno in mare avviene “dopo due anni di una sostenuta campagna dei Governi europei per bloccare ogni tipo di azione umanitaria nel mediterraneo e dopo la normalizzazione di politiche punitive che continuano a causare morti in mare e terribili ...

“Armstrong? Attore pagato” - parla il re dei Terrapiattisti : Roma, 20 lug. (AdnKronos) (di Antonio Atte) – di Antonio Atte“La avverto che questa chiamata è registrata”. Albino Galuppini è il leader dei terrapiattisti italiani e oggi, 20 luglio 2019, cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna, ritiene non ci sia da festeggiare alcunché, perché a suo dire (e secondo migliaia di altri seguaci della teoria del complotto) su quel satellite l’essere umano non ha mai messo piede. ...

Sbarco sulla Luna - era tutto inventato “Kubrick girò un film nell’Area 51” : le assurde teorie dei Terrapiattisti : Si chiamo Albino Galuppini ed è una sorta di leader dei terrapiattisti italiani. Perché parlarne oggi? Perché oggi è il 20 luglio 2019, cinquantesimo anniversario dello Sbarco sulla Luna, e secondo lui, ovviamente, non c’è nulla da festeggiare, perché secondo gli adepti del terrapiattismo su quel satellite l’essere umano non ha mai messo piede. A raggiungerlo telefonicamente per chiederli cosa pensa di questa ricorrenza è stata ...

"Mai stati sulla Luna. Le foto della Nasa sono un fake". Parla il re dei Terrapiattisti italiani : “Non c’è nessuna prova che siamo andati sulla Luna. Le prove le ha fornite la Nasa e non c’è nessuna ‘parte terza’ che abbia verificato il materiale fornito dall’Agenzia spaziale americana. Dal punto di vista tecnico sono innumerevoli i problemi che un’impresa del genere comporterebbe oggi, figuriamoci negli anni ’60. E mi riferisco soprattutto all’affidabilità dei ...

Le Terrazze Teatro Festival al Palazzo dei Congressi sul palco I Centouno ed Enzo Salvi : Nozioni di soccorso cinofilo con gli istruttori di BAU (Animal Urgency) a Le Terrazze Teatro Festival al Palazzo dei Congressi, la rassegna dalla parte degli animali che questo fine settimana vede sul palco I Centouno ed Enzo Salvi. 19 e 20 luglio 2019 Palazzo dei Congressi ore 21.30 Una kermesse dalla parte degli animali. Le Terrazze Teatro Festival, l’evento estivo al Palazzo dei Congressi e diretto da Achille Mellini, dopo aver lanciato la ...

De Luca : Terra dei Fuochi ora è a Roma - Capitale ridotta a discarica : Napoli – “La Terra dei Fuochi oggi non e’ in Campania ma altrove, oltre Roma, Roma compresa”. Questo l’attacco del governatore Vincenzo De Luca durante l’assemblea Campania per l’Ambiente promossa dalla Regione all’hotel Royal Continental di Napoli. “A Roma sono vaccinati, quelli della decrescita felice e dei rifiuti zero – aggiunge De Luca riferendosi alla sindaca Virginia Raggi e al ...

Le Terrazze Roma Eur 2019 : programma serate ed eventi al Palazzo dei Congressi - tra discoteca e teatro : Estate 2019 le serate “Le Terrazze” tornano a infiammare L’Eur. A Palazzo dei Congressi tra discoteca e spettacoli teatrali all’aperto. Scopriamo insieme il programma, gli eventi e tutte le informazioni utili. Quando è estate Roma si accende e iniziano a nascere dei bei progetti estivi. Tante sono le iniziative che partono, a sottolineare una vastità di scelta che solo una città come la Capitale può offrire a cittadini e turisti. Si può fare di ...