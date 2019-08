Tav | rileggere Luca Rastello per capire che cos’è e a cosa non serve

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Lo scrittore e giornalista, prematuramente scomparso nel 2015, qualche anno fa ha scritto di Tav e movimento No Tav in un libro "Binario morto", realizzato a quattro mani col giornalista Andrea De Benedetti. Ieri come oggi quel volume è un prezioso vademecum perla Val di Susa esi nasconde dietro un'opera come l'Alta Velocità.