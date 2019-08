Salvini andrà a Sabaudia | atteso annuncio importante

Gregoretti - sbarcano i 116 migranti. Circa 50 andranno a Rocca di Papa. Salvini : «Assegnati a 5 paesi europei» : Terminato il calvario dei 116 naufraghi salvati dalla nave Gregoretti ormeggiata al porto di Augusta: dalle 14 sono iniziate le operazioni di sbarco dopo che Salvini aveva annunciato: «Nelle...

Matteo Salvini - dopo la Tav punta alla Flat tax : "Se il governo fa - andrà avanti". Sfida a Conte e Di Maio : Salvini e Di Maio non si confrontavano faccia a faccia dall' 11 luglio, giorno in cui avevano partecipato assieme a Conte e a quasi tutto il governo al vertice sull' autonomia. L' incontro era finito malissimo con conseguenti dichiarazioni al vetriolo da parte della Lega e dei 5 Stelle. Ieri i vice

Alessandra Ghisleri su Matteo Salvini : "Russia - la Lega non paga dazio. Ma è troppo presto per..." : Non ci sono soltanto le tensioni, altissime, nella maggioranza e nel governo. Come è arci-noto, Matteo Salvini deve fare i conti anche sull'inchiesta circa i presunti fondi dalla Russia, il caso che vede al centro Gianluca Savoini. Caso che, ad ora, secondo Alessandra Ghisleri non ha avuto conseguen

Fondi Lega – Russia - Di Maio : “Salvini non svii l’attenzione. Sono certo che andrà a riferire in Aula” : “Secondo me deve andare a riferire in Parlamento sulla questione Russia. Sono sicuro che ci andrà e così ci darà anche modo come maggioranza di difenderlo”. Così Luigi Di Maio a margine dell’inaugurazione del nuovo Hub di Poste Italiane a Bologna riferendosi a Matteo Salvini. “Soprattutto se si ritiene di essere strumentalizzati, ben venga un chiarimento in Parlamento perché parlare davanti al Parlamento è l’occasione per ...

Alessandra Moretti - grottesco mix tra ong e grandi navi a Venezia : l'attacco a Matteo Salvini : Ma che c'azzecca?, direbbe Antonio Di Pietro. L'ex pm di Mani Pulite però non c'entra niente. Il "che c'azzecca?" è tutto da riferirsi a una presa di posizione di Alessandra Moretti, la piddina, la quale su Facebook si produce in un mix strampalato tra le navi delle ong e le grandi navi che tanti di

Mediterranea - la portavoce Alessandra Sciurba : "Subito in mare" - poi gli insulti a Matteo Salvini : Ci mettono solo poche ore, quelli della ong Mediterranea, a dichiarare ancora guerra all'Italia e alle sue leggi. A meno di un giorno dall'attracco del veliero Alex a Lampedusa, e del sequestro del mezzo, a parlare è Alessandra Sciurba, portavoce dell'organizzazione, la quale subito si riferisce all

Mediterranea - la portavoce Alessandra Sciurba : "Non possiamo stare qui - da Matteo Salvini richieste criminali" : "Malta non manderà nessuna motovedetta. Da Matteo Salvini richieste criminali, noi non possiamo arrivare fino a Malta. Non siamo in grado fisicamente e logisticamente, ci sarebbe un naufragio". Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Humans, la Ong proprietaria del veliero Alex che ha s

Salvini : porti chiusi per nave Alex - se non andrà a Malta sarà pirateria : Roma – Questa notte il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha firmato, di concerto con i colleghi alla Difesa e ai Trasporti, il divieto di ingresso, transito e sosta in acque territoriali italiane della nave Alex di Mediterranea. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini spiega che “Le autorita’ marittime maltesi hanno dato alla nave dei centri sociali indicazione di dirigersi verso il porto di La Valletta, dove ...

Alessandra Ghisleri - lo schema politico di Matteo Salvini : il ruolo di Berlusconi dietro l'ascesa leghista : Ci sono pochi dubbi al riguardo: più del Pd, più della sinistra, più dell'Europa, oggi il principale "nemico" di Matteo Salvini è la magistratura. Quanto accaduto con il caso Sea Watch 3 - e quanto sta accadendo ancora - sta lì a dimostrarlo in modo lampante. La "giustizia", insomma, come argomento

Sea Watch 3 - Alessandra Ghisleri : "Botto per Matteo Salvini" - le cifre che annichiliscono la sinistra : Alessandra Ghisleri è netta: "All'indomani della vicenda Sea Watch 3 si innalza il dato della Lega, cala il Pd". La sondaggista ne parla a Omnibus. "Più del 50% degli italiani stavano dalla parte di Salvini prima dell'approdo della nave Sea Watch", dice Alessandra Ghisleri. "Il 15 per cento ha avuto

Sea Watch - dove andranno i 40 migranti sbarcati a Lampedusa. Salvini : "Chi brilla per assenza" - terremoto Ue : "Ho ricevuto ampie rassicurazioni". Matteo Salvini, intervistato dal Gr1 Rai, si mostra tranquillo: tutti i 40 migranti sbarcati nella notte dalla Sea Watch, dopo un blitz della capitana della nave della ong tedesca Carola Rackete ("Che ha tenuto un comportamento criminale", sottolinea il ministro d

Sandra Milo/ "Non sono in Rai per Salvini - non voto più dai socialisti" : Sandra Milo ha parlato ai microfoni di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio 1, soffermandosi in particolare sulle ultime vicende politiche

Alessandra Ghisleri - doppia lezione a Matteo Salvini : "La Lega al voto soffre della sindrome Le Pen" : L'avvertimento di Alessandra Ghisleri: vero, la Lega vince anche nelle roccaforti rosse come Ferrara, travolge tutti alle europee, Matteo Salvini macina record di gradimento eppure c'è qualcosa di cui dovrebbe preoccuparsi. Secondo la sondaggista di Euromedia Research, nei sistemi di elezione a dopp