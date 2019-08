Salvini a Palazzo Chigi incontra Conte Possibile vertice a tre con Di Maio

Tav - maggioranza si spacca. No a mozione M5S - passa quella Pd. Salvini a palazzo Chigi con Conte : La maggioranza si spacca al Senato sul voto delle mozioni sulla Tav. La mozione targata M5S contraria alla Torino-Lione è stata bocciata dal con 181 no, mentre i voti favorevoli sono...

Matteo Salvini a Palazzo Chigi : Il vicepremier Matteo Salvini è a Palazzo Chigi, a poche ore dalla votazione in Senato sulla Tav. Nella sede del governo è presente il premier Giuseppe Conte e potrebbe esserci anche il leader M5S Luigi di Maio.In serata il ministro dell’Interno terrà un comizio a Sabaudia dove, hanno annunciato i suoi, “farà dichiarazioni importanti

Conte ai sindacati : “C’è emergenza salariale - ora taglio cuneo fiscale”. Landini : “Tavolo vero a Palazzo Chigi - non vado da Salvini” : Il taglio del cuneo fiscale e contributivo, gli interventi a favore della famiglia e della natalità. È quella che Giuseppe Conte ha definito la “fase due” del governo Lega-M5s, incontrando a Palazzo Chigi le parti sociali. Si tratta di una serie di incontri dedicati al lavoro e al welfare in vista della manovra economica. Il premier ha cominciato incontrando la delegazione dei sindacati confederali, composta dal segretario generale ...

Salvini-Di Maio - faccia a faccia a Palazzo Chigi : «Avanti senza litigare» : Le parole di Conte «mi interessano meno di zero». Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha commentato su Radio anch'io il discorso del premier Giuseppe Conte di...

Governo ultime notizie : Salvini stoppa Conte “no ai giochi di palazzo” : Governo ultime notizie: Salvini stoppa Conte “no ai giochi di palazzo” Per l’esecutivo giallo-verde, la giornata di ieri è stata tra le più calde e intense. Dopo l‘ok di Conte alla tav, lo stesso presidente del Consiglio si è presentato in Parlamento per il question time centrato nel Russiagate. Il diretto interessato, Matteo Salvini, ha preferito evitare il confronto, provocando la reazione rabbiosa non solo delle opposizioni ...

Governo - Salvini a Conte : “No ad altre maggioranze raccolte come i funghetti del Trentino - no a giochi di palazzo” : “Oggi non ho capito perché Conte ha detto che in caso di crisi chiederebbe la fiducia alle Camere: noi vogliamo lavorare, fare riforme. Che bisogno c’è di lasciar pensare che ci possano essere altre maggioranze raccolte un po’ qui e un po’ lì come funghetti del Trentino, magari recuperando uno Scilipoti qui e uno Scilipoti qua?”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, su Facebook. “Se c’è un Governo ...

Matteo Salvini : “Il governo va avanti con i sì - non con i giochetti di palazzo” : "Se qualcuno pensa a giochetti di potere ha sbagliato persona, ha sbagliato ministro, ha sbagliato partito con la Lega, e ha sbagliato Paese con l’Italia e gli italiani di oggi, che ne hanno visti troppi di governi non eletti, di Monti, di Renzi!". Matteo Salvini si inserisce nelle discussioni del giorno, intervenendo su opposizione, Russia e Tav.Continua a leggere

Su spacca-Italia e caso rubli Salvini assedia palazzo Chigi : Dopo l'ennesima settimana di fanta-crisi, Giuseppe Conte - informano da palazzo Chigi - ha iniziato a scrivere il discorso che mercoledì terrà in Senato sul Russia-gate. Malgrado...

Matteo Salvini e l'autonomia - il "ricatto di Palazzo Chigi" : "Guardate i sondaggi - non può farlo" : La Lega esplode sulle autonomie, di questo sono consapevoli tutti. Il premier Giuseppe Conte ha messo in conto che lo showdown avverrà giovedì 25 luglio, quando i ministri si troveranno di fronte il testo definitivo. Ma sotto sotto, sia il presidente del Consiglio sia il Movimento 5 Stelle sono conv

Conte attacca Salvini : «La manovra si fa a palazzo Chigi e i tempi li decido io» : Il premier critica la presenza di Siri, l’ex sottosegretario al Consiglio, all’incontro coi sindacati. E avvisa il vicepremier leghista: «Se pensa di anticipare dettagli della manovra economica, entriamo nel terreno della scorrettezza istituzionale»

Primavalle - abusivi contro lo sgombero di un palazzo occupato. Salvini : "Immigrati e centri sociali violenti" : Ancora scontri e tensione a Roma. Lo sgombero di uno storico palazzo occupato in via cardinal Domenico Capranica, nel quartiere Primavalle, annunciato alle 5 di mattina, è iniziato con netto anticipo a mezzanotte con un blitz delle forze dell'ordine. Blindati e agenti antisommossa sono intervenuti p

Lega-Russia - Palazzo Chigi precisa : "Savoini invitato dal consigliere di Salvini" | Gentiloni : "Ministro smentito" : Palazzo Chigi interviene con una nota ufficiale sul caso Gianluca Savoini, esponente leghista indagato per corruzione internazionale per la vicenda dei presunti finanziamenti illeciti russi al Carroccio."L'invito del sig. Savoini al Forum" Italia-Russia "è stato sollecitato dal sig. Claudio D'Amico, consigliere per le attività strategiche di rilievo internazionale del vicepresidente Salvini, il quale, tramite l'ufficio di ...