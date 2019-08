Nessun dubbio più su EMUI 10 il 9 agosto | 3 plus per smartphone Huawei e Honor

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Ora è ufficiale e non più solo ufficioso:10 persarà presentata esattamente fra due soli giorni, ossia il 9. La specifica occasione, come già riportato tempo fa sulle pagine di OM, sarà la conferenza HDC 2019 per gli sviluppatori in scena in Cina. A confermare del tutto e senza più mezzi termini questo appuntamento è la stessa, attraverso i suoi canali social legati proprio alla nuova interfaccia. Un appuntamento quanto mai puntuale, anzi in anticipo rispetto a quanto ci saremmo aspettati. Se pensiamo che10 è basata su Android 10 Q e proprio lo specifico aggiornamento di Google è alla sua quinta beta mentre il suo rilascio finale è imminente ma ancora non avvenuto, capiamo immediatamente come il produttore cinese non abbia alcuna intenzione di perdere tempo sulla sua esperienza software personalizzata. Vista appunto la ...

