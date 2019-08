Gli inquietanti post del negoziante anarchico che fa sconti solo a stranieri

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Giovanni Giacalone Hate speech del commercianteche su Facebook si definisce "sovversivo seriale" Il titolare del minimarket "Simeva" di Perceto, in provincia di Parma, espone un cartello in vetrina dove offredel 10% a tutti i clienti non-italiani per protesta al Decreto Sicurezza bis, come già riportato dal Giornale. Sul cartello,ato anche in uno dei profili Facebook del diretto interessato, tale Massimiliano Picchietti, si può leggere: "In base al decreto sicurezza bis il titolare di questo market applica uno sconto alla cassa del 10% oltrestica prevista, per tutti coloro che non vengono considerati italiani. Il titolare si ritiene cittadino del mondo, questo decreto va oltre la vergogna e l’infamia". Insomma, chi non è italiano ha diritto allo sconto; un ipotetico "razzismo inverso" giustificato da Picchietti come "gesto all'incontrario" nei ...

