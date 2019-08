Ancelotti | “Lozano? L’ho seguito nell’ultimo mondiale | poi non l’ho più visto”

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Carloha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Barcellona. “Abbiamo fatto una preparazione importante. Ora è il momento di confrontarsi con le migliori squadre. Siamo felici di essere venuti qui per disputare due amichevoli di gran livello. Sono partite di preparazione, aumenta la difficoltà rispetto al Marsiglia, mi aspetto la stessa intensità”. A chi gli chiedeva notizie relative al mercato del Napoli, il mister ha risposto: “Sono qui per la partita non per il mercato” E su Lozano: “. Ero lì per Televisa. Dopo quelle partite nonpiù visto”.ha anche risposto a una domanda sulle voci secondo cui Beckham lo voleva in panchina all’Inter Miami: “Le ho sentite anche io. Beckham è un amico. Non conosco il mio futuro, chissà: negli anni che verranno potrebbe ...

