Sanità : nominati i direttori di Asl e ospedali in Campania : La Giunta Regionale, nella riunione di oggi, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione costituita ai sensi della disciplina vigente, ha deliberato le nomine dei direttori ...

Sanità : nominati nuovi direttori dell'ospedale Villa Sofia Cervello di Palermo (2) : (AdnKronos) - Aroldo Rizzo, 61 anni, laureato in medicina e specializzato in Anatomia patologica, è l’attuale direttore dell’Unità operativa complessa di Anatomia patologica dell’Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello, incarico che ricopre dal 2001. Rosanna Oliva, 59 anni, laureata in giurisp