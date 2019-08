Marte | Curiosity festeggia 7 anni sul Pianeta Rosso con un nuovo enigma

Astronomia : cartoline dall’orbita di Marte - MRO “cattura” Curiosity : Un “paparazzo spaziale” ha immortalato il rover della NASA Curiosity durante il suo inarrestabile viaggio sulla superficie del pianeta rosso. L’immagine, realizzata il 31 maggio 2019 dalla fotocamera ad alta risoluzione HiRISE a bordo di Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), ha immortalato il rover mentre analizzava il territorio argilloso di un sito chiamato Woodland Bay. Si tratta – riporta Global Science – di una delle ...

Cyberattacco al JLP della NASA : rubati dati sulla missione Curiosity su Marte : Cyberattacco al Jet Propulsion Laboratory della NASA, per mezzo di un mini-computer da 35 dollari, il Raspberry Pi: l’hacker è riuscito a rubare circa 500 megabyte di dati, inclusi due file della missione Mars Science Laboratory, che gestisce il rover Curiosity su Marte. E’ accaduto nel 2018 ma l’attacco è stato scoperto solo dopo alcuni mesi: in corso un’indagine per scoprire l’autore che, secondo il rapporto ...

Marte - "aumenti di livello anomali". Cos'ha captato il rover Curiosity : segnali di vita aliena? : Su Marte il rover Curiosity ha rilevato la più elevata concentrazione di metano mai riscontrata sul Pianeta rosso. Il contenuto, pari a 21ppb (parti per miliardo per volume), è stato riscontrato dallo strumento Sam e comunicato dalla Nasa stessa. Sulla Terra il volume di metano nell'atmosfera è di 1

Vita su Marte più probabile - Curiosity ha rilevato picco di metano inatteso : La NASA ha annunciato che il rover Curiosity ha rilevato su Marte il picco massimo di metano più elevato di sempre, 21 parti per miliardo rispetto alla media di 10. Poiché sulla Terra la quasi totalità del metano viene prodotta da organismi viventi (o morti), il nuovo dato marziano aumenta le probabilità che possa esserci Vita. Lo strumento di Curiosity non è in grado di determinare l'origine del metano rilevato, cioè capire se si tratti di ...

Marte - misteriosa luce bianca in una foto della NASA : cosa ha catturato il rover Curiosity? [GALLERY] : Una nuova foto scattata dal rover Curiosity della NASA sembra aver catturato un misterioso bagliore su Marte. L’immagine, che sembra mostrare una luce al di sopra di una distante collina, è stata scattata il 16 giugno o il 2438° Sol della missione su Marte. I giorni marziani sono conosciuti come Sol e durano per 24 ore, 39 minuti e 35 secondi, il che significa che un anno, ossia un’orbita di Marte intorno al sole, è composto da 668 ...