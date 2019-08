Fila | nel semestre utile di 22 mln +42% | Gorno Tempini presidente

New York soffoca nel caldo : “State dentro - non c’è niente da vedere”. Oltre +35°C per il 3° giorno di Fila - blackout e due morti [FOTO] : Almeno 50.000 clienti sono rimasti senza elettricità a New York e nella contea di Westchester nella terza giornata di caldo estremo che sta stringendo l’area in una morsa. Questa cifra include 30.000 clienti a Brooklyn. Nelle ultime ore, Oltre la metà delle persone aveva di nuovo accesso alla corrente elettrica ma ancora diverse decine di migliaia di persone sono al buio e senza condizionatori. Si tratta del secondo weekend di fila in cui i ...

Ormeggio selvaggio nel golfo di Napoli : tremila barche in seconda e terza Fila : tremila barche ormeggiate abusivamente. Una perdita di 9 milioni di euro per le casse pubbliche (e a vantaggio della camorra) e una discreta quantità di inquinamento. E’ il bilancio del reportage che oggi La Stampa dedica all’Ormeggio di barche nel golfo di Napoli. L’Ormeggio selvaggio interessa diverse zone del litorale partenopeo, dal Borgo Marinari di Santa Lucia a Mergellina, dal lungomare Caracciolo a ...

Superbike - GP Usa 2019 : risultato gara-1. Jonathan Rea centra la quinta vittoria di Fila e allunga nel Mondiale - Bautista cade ancora e sprofonda a -49 : Non si ferma più la cavalcata vincente di Jonathan Rea, capace di trionfare in gara-1 del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2019 portandosi così a quota cinque successi di manche consecutivi e allungando in maniera forse decisiva nella classifica del Mondiale Superbike. Il fenomenale nord irlandese della Kawasaki ha infatti approfittato nel migliore dei modi della quarta caduta stagionale del rivale Alvaro Bautista, conducendo ...

Fondi russi alla Lega - Salvini a Mosca nel 2018 e Savoini è in prima Fila. La giornalista : “Grazie Gianluca per l’aiuto” : Era il 16 luglio del 2018 e Matteo Salvini era a Mosca. Il video mostra la conferenza stampa alla TASS, l’agenzia di stampa ufficiale russa, con Salvini sul palco mentre Gianluca Savoini è in prima fila ad ascoltare. alla fine dell’intervento del ministro dell’Interno, la giornalista russa prende la parola: “Volevo ringraziare Savoini che è stato di grande aiuto per l’organizzazione di questo ...

“Fin quando c’è Matteo stiamo nel Pd - poi si vedrà”. In Fila con i renziani di Milano : Un evento sulle fake news che però si trasforma anche in un raduno dei Comitati di azione civile. Matteo Renzi riempie due sale, e il bar con maxischermo del Teatro Elfo di Milano. Fuori la fila. Ma alla fine entrano tutti. C’è chi si lamenta perché “Zingaretti non ha carisma” e chi vorrebbe un dial

Dolce & Gabbana : “Sicilia posto incantato” - sFilate nel segno della bellezza : L’evento di Dolce e Gabbana che si è svolto in una tre giorni tra Palma di Montechiaro, Agrigento e Sciacca fa ancora parlare di sè. Nel corso della kermesse di moda, una delle più glamour dell’estate 2019, tanti ospiti internazionali hanno potuto apprezzare le bellezze della Valle dei Templi, della città di Sciacca e del bellissimo mare di Palma di Montechiaro. “La Sicilia è il posto più bello del mondo”, hanno detto i due stilisti ...

La sFilata di alta moda di Chanel - in libreria : Un altro omaggio allo stilista Karl Lagerfeld, per 35 anni a capo dell'azienda francese, che possedeva più di 300 mila libri

Piacenza - sindaca Barbieri in lacrime dopo arresto del presidente Caruso : “Un coltello inFilato nel cuore” : Il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri non è riuscita a trattenere le lacrime aprendo la seduta del consiglio comunale che deve sostituire il presidente Giuseppe Caruso, ormai ex FdI, arrestato qualche giorno fa con l’accusa di associazione mafiosa in un’inchiesta di ‘Ndrangheta” della Dda. “Un coltello infilato nel cuore che ha provocato un dolore lancinante. I nostri obiettivi sono e saranno la legalità e il ...

MotoGP - GP Olanda 2019 : Valentino Rossi e il periodo più nero della carriera. Terza caduta di Fila nel giorno del trionfo del compagno di squadra… : Valentino Rossi sta attraversando uno dei momenti più complicati della sua carriera, il Dottore è infatti reduce da tre cadute consecutive e non vince una gara da esattamente due anni, dal GP d’Olanda 2017. Numeri non idonei al talento indiscusso del fuoriclasse di Tavullia che fatica a trovare la luce fuori dal tunnel. La stagione sembrava incominciata bene con i secondi posti in Argentina e ad Austin, poi progressivamente si è spento e ...

Ripescaggi Serie B - si proFila un altro clamoroso forfait : ribaltoni nel campionato cadetto - inizia la corsa per il salto di categoria : Ripescaggi Serie B – Una nuova clamorosa bomba sul campionato di Serie B che sta vivendo l’ennesima estate caldissima, sono in arrivo clamorosi ribaltoni che sembrano in grado di cambiare la composizione della prossima stagione. La prima certezza riguarda il Palermo, il club rosanero non ha praticamente chance di partecipare al prossimo campionato di Serie B, il club è al capolinea e nella migliore delle ipotesi partirà dal ...

Gioia Tauro. Incidente nel piazzale della Zen yacht : morto Agostino Filandro : Una tragedia è avvenuta venerdì mattina al porto di Gioia Tauro nel piazzale della Zen yacht, azienda che opera all’interno

Coppa d’Africa 2019 - le favorite. Egitto e Senegal in prima Fila per lo scettro nel Continente nero : Ci siamo. La 32esima edizione della Coppa d’Africa di calcio sta per cominciare. In Egitto, dal 21 giugno al 19 luglio, i fari saranno puntati sul Continente nero. Per la quarta volta, sarà la terra dei Faraoni ad ospitare la rassegna, in sostituzione del Camerun, originariamente sede del torneo. Visti i continui ritardi nella costruzione degli impianti e le tensioni sociali attualmente esistenti nel Paese africano, la CAF (Confederazione ...

Vercelli - cane vecchio e malato inFilato in un sacco e scaricato nella spazzatura : Un meticcio nero di grossa taglia preso in cura da un'associazione di volontari e veterinari. Ma il suo cuore ha smesso di battere