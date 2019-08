Visconti | Roma vilipesa | Zingaretti e Raggi non devono pensare a vacanze

Maltempo Roma - Visconti (FdI) “Battistini si apre in due - Balduina senza corrente - Primavalle crollano muri” : “Uno scenario da post terremoto, quello a cui si assiste nel territorio del XIV municipio, a via Mattia Battistini l’asfalto si è letteralmente aperto in due, a via Andrea Verga, tra Torrevecchia e Primavalle, è andato giù il muro di contenimento di una palazzina, mentre via Prisciano e Belsito, alla Balduina, sono senza corrente dalle prime ore della notte” Lo afferma in una nota il Dirigente Fratelli d’Italia e Delegato ...