Tragedia a Giro di Polonia | ciclista muore dopo caduta

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 5 agosto 2019)aldella. Bjorg Lambrecht, 22enne promessa del ciclismo belga, e' morto per le conseguenze di una rovinosain cui e' rimasto coinvolto durante la terza tappa di oggi. Ne da' notizia su Twitter la sua squadra, la Lotto-Soudal. Lambrecht e' stato su subito soccorsola, ma le sue condizioni sono subito apparse molto critiche. Verificato che non era possibile trasportarlo in elicottero, e' stato portato via in ambulanza e ricoverato in un ospedale dove e' morto. Inutili i tentativi di rianimarlo.

