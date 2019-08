MotoGp | tutta la sincerità di Marquez | “partenza ritardata? Nell’attesa mi stavo

Fonte : sportfair

(Di lunedì 5 agosto 2019) Il pilota della Honda è tornato sugli istanti precedenti al via del Gp di Brno, ammettendo di essere stato vicino ad addormentarsi La stagione di Marcdiventa sempre più esaltante con il passare delle gare, sono sei le vittorie e tre i secondi posti ottenuti in dieci gare, con un unico zero arrivato per la caduta in Texas avvenuta quando viaggiava in solitaria verso un altro successo. AFP/LaPresse Nessuno riesce a tenere il ritmo dello spagnolo, capace di fare il vuoto dietro di sè in qualsiasi condizione, lasciando le briciole ai propri avversari. Nemmeno il ritardo nella partenza avvenuto ieri a Brno è riuscito a destabilizzare il campione del mondo che, al contrario, ha rischiato di addormentarsi: “miappisolando quando mi hanno sorpreso a sbadigliare. Non so perché fossi tanto tranquillo, le condizioni erano particolari ed è stata presa la decisione giusta. ...

gponedotcom : Rins: “Pensavo mi stesse scoppiando la gomma”: “Ho lottato per tutta la gara con il posteriore della Suzuki. Non po… - filippo46c : Ho visto più sorpassi in metà gara di F1 che in tutta quella della MotoGP. #SkyMotori #F1 #HungarianGP #CzechGP #MotoGP #BrnOut - jamydb : RT @fanclubdf71: La gara di @dennisfoggia71 é stata tutta in salita, ha recuperato diverse posizioni tagliando il traguardo in P12.A causa… -