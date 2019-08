Milan | Modric sarebbe in cima alla lista | secondo Bucchioni il croato vorrebbe i rossoneri

Milan - esordio in Serie A con l’Udinese : Modric piazza il suo like - i tifosi sognano! [FOTO] : Il Milan farà il suo esordio in Serie A con l’Udinese: Modric mette un like su Instagram e i tifosi rossoneri tornano a sognare il suo possibile arrivo Nelle scorse settimane il nome di Luka Modric era stato fortemente accostato al Milan. Maldini era stato visto a Madrid per trattare con i dirigenti del Real, ma da tali incontri è venuto fuori solo l’acquisto di Theo Hernandez. Le due società sono comunque in buoni rapporti e ...

Calciomercato domenica 21 luglio : Cancelo verso il City. Milan-Modric - si può. Roma forte su Higuain. Cagliari-Nandez - ci siamo : Calciomercato 21 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi domenica 21 luglio. JUVENTUS– Dopo il capitolo acquisti, i bianconeri dovranno valutare attentamente il capitolo cessioni. Cancelo viaggia spedito verso il Manchester City, i bianconeri potrebbero incassare circa 60 milioni di euro. verso l’addio anche Higuain e Mandzukic. INTER– Lukaku resta il primo obiettivo del mercato […] L'articolo Calciomercato domenica 21 ...

Milan - Giampaolo scatenato : le indicazioni su Cutrone - Bennacer e Modric : “Suso sta lavorando bene in quel ruolo, mi ha dato grande disponibilità, è un giocatore forte nell’uno contro uno e ha grandi qualità. Io sono soddisfatto”. Importanti indicazioni di Marco Giampaolo, allenatore del Milan, parlando con la stampa prima di volare per gli Stati Uniti. Su una possibile cessione dello spagnolo l’allenatore ha dichiarato: “È un giocatore forte, che può fare la differenza. Per gli ...

Modric al Milan/ Calciomercato - Bergomi "Sarebbe perfetto per i rossoneri" : Modric al Milan: il club rossonero tenta il colpaccio. L'ex Inter, Beppe Bergomi, approva: "Sarebbe perfetto per i rossoneri". I dettagli

Calciomercato Milan – Pazza idea Modric - incontro con l’agente del croato : ecco i motivi che inducono all’ottimismo : I dirigenti rossoneri hanno incontrato ieri l’agente di Modric, discutendo circa la possibilità di portare il Pallone d’Oro in maglia rossonera Il Milan sogna il colpo Luka Modric, anche se appare al momento alquanto complicato che possa concretizzarsi. I dirigenti rossoneri hanno incontrato ieri in sede Vlado Lemic, l’agente del centrocampista croato, discutendo di alcuni giovani e toccando anche l’argomento ...

Calciomercato Milan - Modric tentazione : chiacchierata con l’agente : Il Milan sogna Luka Modric: dopo l’Inter l’estate scorsa, anche i rossoneri pensano al Pallone d’Oro 2018. Prime chiacchiere con l’agente.“powered by Goal”Dopo Bennacer (in chiusura) e Krunic, il Milan vuole un altro colpo a centrocampo. E i rossoneri pensano in grande, perché, secondo ‘Sky Sport’, ci sarebbe la tentazione Luka Modric.La posizione del giocatore dovrebbe essere ancora valutata ...

MODRIC AL Milan/ Calciomercato - il Pallone d'Oro colpo clamoroso dei rossoneri? : MODRIC al MILAN. Calciomercato, il Pallone d'Oro colpo clamoroso dei rossoneri? L'ingaggio stellare potrebbe portare il Real Madrid a cedere il croato

Milan - l'obiettivo è un top player : Modric sarebbe il sogno più grande : Avendo finora chiuso gli acquisti di Theo Hernandez e Rade Krunic - con Ismael Bennacer che dovrebbe essere ufficiale nei prossimi giorni - il Milan sarebbe pronto a chiudere un grande colpo. Secondo il portale Calciomercato.it, Zvonimir Boban ha stilato una rosa di nomi 'da sogno'. Il croato ha chiarito durante la presentazione di Giampaolo che il club ha "grandi ambizioni", e sono citati in particolare cinque nomi. Il "sogno più grande" è Luka ...