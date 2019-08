Mick Schumacher | prima vittoria in Formula 2

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 5 agosto 2019) Il 15 agosto 2004 Michaeltrionfava a Budapest nel gran premio d'Ungheria. 15 anni dopo è toccato al figlio, che ha sbaragliato la concorrenza trionfando per lavolta in carriera in una gara di2. Un successo speciale, ottenuto alla maniera del papà, sette volte campione del Mondo di1. Partito dalla pole position, Schumi Jr. ha imposto subito il suo ritmo, gestendo al meglio le gomme nonostante i tentativi d'attacco da parte degli avversari. Una gara da manuale, in cui il giovane pilota ha saputo rischiare quando doveva e tener duro nei momenti più difficili, dimostrando grande concentrazione dall'inizio alla fine della corsa. Niente male per un pilota al debutto in questa categoria, dopo diversi anni di apprendistato partendo, come il padre, dai kart. Anche per papà Michael quello di Budapest è sempre stato un circuito speciale: delle ...

