Latina | beve bibita ghiacciata e si tuffa in mare | 18enne muore annegato

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 5 agosto 2019) Gabriele Laganà Il giovane, di origini romene, ha avuto un malore in acqua che gli ha impedito di raggiungere la riva. La vittima avrebbe bevuto unafredda prima della nuotata Dramma su una spiaggia di Scauri, in provincia di. Nel pomeriggio di ieri, un ragazzo di 18 anni di origini romene è mortodopo aver bevuto una. Come riporta il sito de Il Messaggero, il giovane si sarebbeto in acqua per un bagno ma un malore improvviso gli avrebbe impedito di nuotare verso la riva. I turisti presenti nel lido, vedendolo galleggiare in acqua privo di conoscenza, si sono immediatamente attivati cercando di soccorrerlo. I bagnanti hanno contemporaneamente allertato i soccorsi. Sul posto, così, sono intervenuti i sanitari del 118 e i militari della Guardia Costiera. Purtroppo, ogni tentativo di rianiil giovane sono stati vani. La vittima ...

