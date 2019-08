Il re dello streaming Ninja cambia casa E l’esordio è un successo

Il presidente di HBO tra I Soprano - l'importanza dello streaming e il futuro della rete : Non di solo Game of Thrones vive HBO. Anzi dovrà sempre più imparare a vivere senza il grande successo planetario dello show.Per farlo aumenterà di un 10% le ore di produzioni originali, con 160/165 ore previste nel 2020 contro le 150 di quest'anno, una crescita dovuta anche all'apertura della serata del lunedì con l'inserimento di co-produzioni che stanno ottenendo ottimi riscontri come Chernobyl o Gentleman Jack.prosegui la letturaIl ...

Cala la pirateria musicale - ma le nuove sfide sono le frodi dello streaming : Nei giorni scorsi sono stati diffusi gli ultimi dati raccolti dalla società Similarweb per IFPI e FIMI che confermano il forte declino della pirateria nel settore musicale in Italia. Secondo le ultime statistiche, infatti, il fenomeno della contraffazione digitale e della diffusione abusiva di musica online tramite web e mobile è sceso del 35% rispetto a marzo 2018; ma, se viene considerato un periodo ...

Twitch è ancora il leader dello streaming - anche se YouTube e Facebook continuano a crescere : Il mercato dello streaming continua a crescere, e Twitch mantiene ancora saldo il gradino più alto del podio, mostrandosi ancora il leader del mercato.Per quanto riguarda YouTube e Facebook invece, il due giganti del web proseguono la loro rincorsa, e pur macinando numeri inferiori registrano comunque una crescita importante, segno che di spazio in questo mercato ce n'è per tutti, e che la competizione è sempre in atto.Stando ai dati di ...

Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco - in streaming il remake : Dal 19 luglio in streaming su Netflix Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco, la nuova serie dedicata ai personaggi nati dal celebre manga di Masami Kurumada amatissimo anche in Italia. Il remake realizzato in computer grafica prevede i doppiatori originali italiani cosa che ha fatto felice i tantissimi fan e consentirà di evitare i problemi che Netflix nel nostro paese ha avuto con la pubblicazione di un altro celebre anime come Neon ...