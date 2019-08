Il funambolo cammina sul cavo luminoso sopra Civita di Bagnoregio

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 5 agosto 2019) Ildei record Andrea Loreni ha compiuto una nuova emozionante prova a decine di metri d'altezza nei cieli didi, in provincia di Viterbo, tra i borghi più belli d'Italia, nota per essere denominata "La città che muore". Il 3 agosto in piazza San Donato, per la prima edizione della Notte delle Luci, Loreni ha realizzato una Led walk, una traversata suilluminato e inclinato lunga 40 metri. Autore del libro "Zen e funambolismo", Loreni ha commentato: "è una città sospesa nello spazio e nel tempo in cui tutto appare perfetto, ma precario e malinconico. Tutto passa e si trasforma e qui pare consumarsi più velocemente e dolorosamente perché è infinitamente bella. Come ha ben rappresentato Miazaki ispirandosi per la sua città tra le nuvole, qui ogni cosa è sospesa, nello spazio e nel tempo.La traversata delanche è un atto sospeso e ...

