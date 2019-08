Gemelle Kessler e il testamento | ‘Le nostre ceneri in un’unica urna’

Fonte : tvzap.kataweb

(Di lunedì 5 agosto 2019) Riposare per l’eternità in un’unica urna. Questo il desiderio delleEllen e Alice, storiche soubrette del varietà degli anni ’70. Le showgirl, oggi 82 anni, hanno lasciato scritta questa volontà nel loro. “Io e Ellen vogliamo che levengano mischiate un giorno con quelle di nostra madre e possano essere conservate tutte e tre insieme” ha detto Alicea Bild come riporta l’Ansa. “Ne abbiamo dato disposizione nei nostri testamenti” ha aggiunto. “L’urna comune fa risparmiare spazio. Al giorno d’oggi si dovrebbe risparmiare spazio ovunque. Anche al cimitero”, ha proseguito Alice. L’urna della madre dellesi trova nel cimitero di Gruenewald, nei pressi di Monaco. Sanremo 2014, leal debutto sul palco dell'Ariston ...

TweetNotizie : Gemelle Kessler, l'originale richiesta nel testamento: «Un'idea per risparmiare spazio» - novasocialnews : Le gemelle Kessler, insieme anche dopo la morte: “Le nostre ceneri conservate in un’unica urna” #novasocialnews… - gvcciprince : @mikrotannie @gcfbvsan @BTS_twt postalo, postalo, postalo così facciamo le gemelle kessler ???? -