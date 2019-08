Alzheimer | test del sangue predice la malattia 20 anni prima dei sintomi | come funziona

Alzheimer - messo a punto nuovo test per prevedere la malattia 20 anni prima dei sintomi : ecco come : Rivoluzione per la diagnosi dell'Alzheimer. E' stato messo a punto un nuovo test basato su un prelievo di sangue, potenzialmente in grado di predire (con una accuratezza del 94%) chi si ammalerà di Alzheimer anni e anni prima dell'esordio dei sintomi della malattia. Reso noto sulla rivista Neurology