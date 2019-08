Schianto in centro | travolge con l’auto tre moto e finisce contro un semaforo

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 4 agosto 2019) Ancora una incidente stradale. Stavolta a Roma nei pressi di Porta San Sebastiano nel quartiere Appio Latino. Erano da poco passare le 7 di sera di venerdì 2 agosto quando, per cause ancora da accertare, si è verificato uno spaventoso sinistro che ha fatto pensare al peggio. Un’ auto ha travolto treciclisti, per poi schiantarsiun. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 2 agosto. A rimanere gravemente ferito il conducente dell’auto, che è stato soccorso e trasportato in ospedale. La dinamica dell’incidente, a quanto si apprende, è stata più o meno questa: un’Alfa 159 di colore scuro, per motivi non noti e ancora in corso d’accertamento, ha perso illlo e ha urtato treciclisti, a bordo dei loro veicoli a due ruote. L’auto ha terminato la sua corsaun. Nell’impatto, la parte posteriore della ...

